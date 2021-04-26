Kahramankazan'da Yaralı atmaca yaşama tutundu
Atmacayı kanadından vurdular.Başkan Oğuz tedavi edilen atmacayı doğaya bıraktı...
Kahramankazan Belediyesi ekipleri silahla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde buldukları türkülere de konu olan bir atmacayı tedavi ederek yaşama döndürdü. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tedavi sürecinin ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için atmacayı yaşam alanına bıraktı.
Kahramankazan Belediyesi kanadından vurularak yaralanmış halde bulunan bir atmacayı yaşama döndürdü.
KANADINDAN VURDULAR
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri yaralı halde bir atmaca buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından atmacayı Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin atmacanın yapılan incelemenin ardından silahla vurulduğu tespit edildi.
AMELIYAT BAŞARILI GEÇTI
Silahla vurularak ağır şekilde yaralanan atmaca burada hemen ameliyata alındı. Belediye veterinerince ameliyat edilen atmaca başarılı geçen ameliyatın ardından yaşama tutundu.
DOSTUMUZ YENIDEN ÖZGÜRCE UÇABILECEK
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz atmacayı tedavi sürecinin ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına bıraktı. Sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirten Oğuz Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz atmacaya gerekli müdahaleleri yaparak dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuz tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti dedi. Oğuz Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin sokak hayvanlarına ve ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına ciddi katkılar sunduğunu söyledi.
26 Nis 2021 - 13:48 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.