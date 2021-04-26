Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?

Türkiye’de son zamanlarda kripto para platformları hakkında çıkan haberler ve gelişmeler üzerine yatırımcılar Paribu’nun seyrini merak ediyorlar. Özellikle arka arkaya gelen kapanma haberleri sonrasında sektörde uzun zamandır kullanılan Paribu’nun da benzer bir akıbet yaşanmasından yatırımcılar endişe duyuyorlar.