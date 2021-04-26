26 Nis 2021 - 14:09 Güncelleme: 26 Nis 2021 - 14:21
Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?
Türkiye'de kripto para borsalarında yaşanan gelişmeler ile yatırımcılar endişelendi. Peki, Paribu güvenilir mi, özellikleri nelerdir? İşte Paribu hakkında merak edilenler....
Türkiye’de son zamanlarda kripto para platformları hakkında çıkan haberler ve gelişmeler üzerine yatırımcılar Paribu’nun seyrini merak ediyorlar. Özellikle arka arkaya gelen kapanma haberleri sonrasında sektörde uzun zamandır kullanılan Paribu’nun da benzer bir akıbet yaşanmasından yatırımcılar endişe duyuyorlar.
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26 Nis 2021 - 14:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.