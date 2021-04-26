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- 26 Nis 2021 - 16:15 G: 26 Nis 2021 - 16:16

Apple Kesenin Ağzını Açtı! Amerika'ya Rekor Düzeyde Yatırım yapacak!

Joe Biden teşviklerinden sonra Amerikan piyasalarında yaşanan canlanmaya bir yenisi daha eklendi. Apple aldığı kararla ABD'de 5 yılda rekor seviyede yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Şirket, gelecek 5 yıl içinde ülke genelinde 20 bin kişilik ilave istihdam yaratmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, ülkedeki yatırımlarını hızlandırdığını, gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, geçen 3 yılda şirketin 2018'de belirlenen 5 yılda 350 milyar dolarlık yatırım hedefinin, önemli ölçüde geride bırakıldığı belirtildi.

Şirketin ülke genelinde doğrudan 2,7 milyon kişiye istihdam sağladığına işaret edilen açıklamada, Apple'ın ABD'deki en büyük vergi mükellefi olduğu, sadece son 5 yılda yaklaşık 45 milyar dolarlık kurumlar vergisi ödediği bildirildi.

Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığı kaydedildi.

Söz konusu yatırım hedefi kapsamında Kuzey Carolina'da 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bölgede yeni bir kampüs ve mühendislik merkezi inşaatına başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Carolina eyaleti genelinde okulların ve topluluk girişimlerinin desteklenmesi için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturulacağı aktarılarak, altyapı harcamalarına 110 milyon doları aşkın katkı sağlanacağı kaydedildi.

26 Nis 2021 - 16:15 AA - Dünya

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