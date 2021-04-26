26 Nis 2021 - 16:21 Güncelleme: 26 Nis 2021 - 16:22
Yeni Bakanlarla İlk Kabine Toplantısı! Alınacak Kararlar Bekleniyor!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişiklik yapılan 3 bakanlıkla birlikte ilk kez toplantısını gerçekleştiriyor. Haftanın ilk gününde koronavirüs yayılımından ve bir çok konunun ele alınacağı kabine toplantısı ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. Kabine sonrası açıklama yapılacağı toplantının sonuçları merak ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.