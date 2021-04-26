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- 26 Nis 2021 - 16:21 G: 26 Nis 2021 - 16:22

Yeni Bakanlarla İlk Kabine Toplantısı! Alınacak Kararlar Bekleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişiklik yapılan 3 bakanlıkla birlikte ilk kez toplantısını gerçekleştiriyor. Haftanın ilk gününde koronavirüs yayılımından ve bir çok konunun ele alınacağı kabine toplantısı ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. Kabine sonrası açıklama yapılacağı toplantının sonuçları merak ediliyor.

26 Nis 2021 - 16:21 AA Ankara- Gündem

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