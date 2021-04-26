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26 Nis 2021 - 16:21

Yeni Bakanlarla İlk Kabine Toplantısı! Alınacak Kararlar Bekleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişiklik yapılan 3 bakanlıkla birlikte ilk kez toplantısını gerçekleştiriyor. Haftanın ilk gününde koronavirüs yayılımından ve bir çok konunun ele alınacağı kabine toplantısı ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.