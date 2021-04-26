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- 26 Nis 2021 - 18:16 G: 26 Nis 2021 - 18:18

Biden'ın Sözde Soykırım Fiyaskosu! Davutoğlu Dünya Liderlerine Mektup Gönderecek!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın sözde Ermeni Soykırımını kabul etmesi Türkiye'deki bir kaç kesim haricinde neredeyse Tüm muhalefetin ve hükümetin tepkisini topladı. Bu kapsamda Davutoğlu, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili dünya liderlerine mektup gönderecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, geçmişte teşrikimesai yaptığı, konuya taraf dünya liderlerine ve dışişleri bakanlarına mektup göndereceğini bildirdi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu haftalık basın toplantısında, Biden'ın 1915 olaylarını tek yanlı tarih yorumlarına dayalı "soykırım" olarak nitelemesini şiddetle kınadıklarını hatırlattı.

Yaşananların, 2016'dan bu yana dış politikada kaybedilen itibarın ve sarsılan caydırıcılığın göstergesi olduğunu savunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi yapılması gereken bir taraftan ülkemize yeniden itibar kazandıracak bir dış politika stratejisinin benimsenmesi, evrensel geçerliliği olan bir söylemin inşa edilmesi ve tarihi olayların tek taraflı yorumlanmasını engelleyecek şekilde ortak acıları paylaşmayı amaç edinen 'adil hafıza' ilkesine dayalı, cesur ve proaktif bir eylem planının hayata geçirilmesidir.

İktidarın bu edilgen ve teslimiyetçi tutumuna karşı biz elimizdeki imkanlarla gereken tepkiyi vermeye kararlıyız. Bu bağlamda geçmişte teşrikimesai yaptığım konuya taraf dünya liderlerine ve dışişleri bakanlarına hitaben kaleme aldığım bir mektubu yarın kendilerine göndereceğim. Bu mektupta hem bu haksız ithama karşı tepkimizi dile getirecek hem de tarihi acılardan yeni ve kalıcı düşmanlıklar değil ortak bir empati, diyalog ve barış anlayışı geliştirmek gerektiği konusunda çağrıda bulunacağım."

26 Nis 2021 - 18:16 AA Ankara- Siyaset

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