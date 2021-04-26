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- 26 Nis 2021 - 19:12 G: 26 Nis 2021 - 19:13

MKE Ankaragücü, Gaziantep maçına sıkı hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Helenex Yeni Malatyaspor maçında tam süre yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer oyuncular, daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. İdman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Torgeir Borven, Aliou Badji ve Atakan Çankaya, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürürdü.

Başkent ekibinde kart cezalısı Joseph Paintsil ve Geraldo, Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek.

26 Nis 2021 - 19:12 AA Ankara- Spor

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