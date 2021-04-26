MKE Ankaragücü, Gaziantep maçına sıkı hazırlanıyor
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Helenex Yeni Malatyaspor maçında tam süre yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer oyuncular, daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. İdman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Torgeir Borven, Aliou Badji ve Atakan Çankaya, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürürdü.
Başkent ekibinde kart cezalısı Joseph Paintsil ve Geraldo, Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.