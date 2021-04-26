Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Nis 2021 - 22:01 G: 26 Nis 2021 - 22:20

Trendyol Resmen Çıldırdı, Deliye Döndü! Sudan Ucuz Ürün Satıyor, Milyonlar Şok! 3 Gün Sürecek... Geri Sayım Başladı! Son 3 Gün...

Trendyol resmen çıldırıp, deliye döndü! 27- 28 - 29 Nisan Büyük bahar kampanyasıyla birlikte sudan ucuz ürün satmaya başlayan Trendyol satıcıları, 3 gün boyunca tüm Türkiye'yi sallayacak. Dün, başlayacağına dair haberler verilen kampanya başladı... İşte o ürünler!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trendyol, muhteşem kampanyasını başlatarak Türkiye'de büyük bir ilke imza attı. Sınırsız stokla birlikte milyonlarca ürünü satışa çıkaran Trendyol'da sudan ucuz çok sayıda ürün bulmak mümkün hale geldi. E-ticaretin Türkiye'de bu denli büyümesini sağlayan Trendyol; efsane kampanyasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı! 

-> A101'e Rest Çekilen İndirimler İçin TIKLAYINIZ!

-> Günün Fırsatları İçin Tıklayınız (Son 1 Saat)

-> 2. Ürün Sadece 1 TL!

-> BİM'e Rest Çekilen İndirimler İçin TIKLAYINIZ!

-> Mobilya Fırsatları İçin Tıklayınız (Son 1 Gün)

->  Çok Ucuza Gümüş Ürünler İçin Tıklayınız

Bahar indirimi kapsamında 27 - 28 - 29 Nisan 2021 tarihlerinde çok büyük indirim yapan Trendyol, tüm Türkiye'yi şok etti!

26 Nis 2021 - 22:01 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şampiyonlara Ankara'da Muhteşem Karşılama... mask
Şampiyonlara Ankara'da Muhteşem Karşılama...
Trendyol Resmen Çıldırdı, Deliye Döndü! Sudan Ucuz Ürün Satıyor, Milyonlar Şok! 3 Gün Sürecek... Geri Sayım Başladı! Son 3 Gün... mask
Trendyol Resmen Çıldırdı, Deliye Döndü! Sudan Ucuz Ürün Satıyor, Milyonlar Şok! 3 Gün Sürecek... Geri Sayım Başladı! Son 3 Gün...
Mucize Doktor İzleyicileri Çıldırdı! Televizyonu Kıranlar Var... Artık Yayınlanmayacak, İşte O Tarih! Çöktü, Gidiyor! mask
Mucize Doktor İzleyicileri Çıldırdı! Televizyonu Kıranlar Var... Artık Yayınlanmayacak, İşte O Tarih! Çöktü, Gidiyor!
Müge Anlı Türkiye'yi Ayaklandırdı! Canlı Yayında Sinir Krizine Girdi, Hayranları Milyonlarca Destek Mesajı Attı! Büyük Olay, Dalga Geçtiler! mask
Müge Anlı Türkiye'yi Ayaklandırdı! Canlı Yayında Sinir Krizine Girdi, Hayranları Milyonlarca Destek Mesajı Attı! Büyük Olay, Dalga Geçtiler!
Acun Ilıcalı'nın Canı, Ciğeri Gitti! Acilen Hastaneye Kaldırdılar, Büyük Şok! Milyonlar Donakaldı, Herkes "Kovuldu" Diyordu... mask
Acun Ilıcalı'nın Canı, Ciğeri Gitti! Acilen Hastaneye Kaldırdılar, Büyük Şok! Milyonlar Donakaldı, Herkes "Kovuldu" Diyordu...
Milyonlarca Kadının Dikkatine! A101 de; BİM de Geride Kaldı! Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız, Trendyol, Çiçeksepeti Resmen Çıldırdı! mask
Milyonlarca Kadının Dikkatine! A101 de; BİM de Geride Kaldı! Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız, Trendyol, Çiçeksepeti Resmen Çıldırdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL