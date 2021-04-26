Trendyol Resmen Çıldırdı, Deliye Döndü! Sudan Ucuz Ürün Satıyor, Milyonlar Şok! 3 Gün Sürecek... Geri Sayım Başladı! Son 3 Gün...
Trendyol resmen çıldırıp, deliye döndü! 27- 28 - 29 Nisan Büyük bahar kampanyasıyla birlikte sudan ucuz ürün satmaya başlayan Trendyol satıcıları, 3 gün boyunca tüm Türkiye'yi sallayacak. Dün, başlayacağına dair haberler verilen kampanya başladı... İşte o ürünler!
Trendyol, muhteşem kampanyasını başlatarak Türkiye'de büyük bir ilke imza attı. Sınırsız stokla birlikte milyonlarca ürünü satışa çıkaran Trendyol'da sudan ucuz çok sayıda ürün bulmak mümkün hale geldi. E-ticaretin Türkiye'de bu denli büyümesini sağlayan Trendyol; efsane kampanyasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı!
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Bahar indirimi kapsamında 27 - 28 - 29 Nisan 2021 tarihlerinde çok büyük indirim yapan Trendyol, tüm Türkiye'yi şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.