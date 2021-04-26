Trendyol Resmen Çıldırdı, Deliye Döndü! Sudan Ucuz Ürün Satıyor, Milyonlar Şok! 3 Gün Sürecek... Geri Sayım Başladı! Son 3 Gün...

Trendyol, muhteşem kampanyasını başlatarak Türkiye'de büyük bir ilke imza attı. Sınırsız stokla birlikte milyonlarca ürünü satışa çıkaran Trendyol'da sudan ucuz çok sayıda ürün bulmak mümkün hale geldi. E-ticaretin Türkiye'de bu denli büyümesini sağlayan Trendyol; efsane kampanyasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı!

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Bahar indirimi kapsamında 27 - 28 - 29 Nisan 2021 tarihlerinde çok büyük indirim yapan Trendyol, tüm Türkiye'yi şok etti!