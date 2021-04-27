Trendyol Atağa Kalktı! Büyük Bahar Kampanyasını Duyurdu!
Trendyol rakiplerini zora sokmak adına Büyük Bahar Kampanyasını başlattığını duyurdu. Bir çok üründe efsane indirimlerin yapılacağını duyuran Trendyol bakalım rakiplerini harekete geçirtebilecek mi?
Trendyol, 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Trendyol Büyük Bahar Kampanyası ile yüz binlerce üründe yüzde 70'e varan indirimler sunuyor.
Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'ne kısa bir süre kala annesini ve annesi kadar sevdiklerini sürpriz bir hediyeyle mutlu etmek isteyenler için de binlerce seçenek Büyük Bahar Kampanyası'nda yerini aldı.
Trendyol, kampanya kapsamında yeni sezonun şık parçalarını, kozmetikten parfüme, küçük ev aletlerinden takı ve aksesuara, cep telefonundan robot süpürgeye kadar farklı seçenekleri uygun fiyatlarla sunuyor.
Büyük Bahar Kampanyası'nda giyimde yüzde 50, aksesuarda yüzde 70, saat ve gözlükte yüzde 30, kozmetikte yüzde 25, ayakkabıda yüzde 35, elektronikte yüzde 7'ye varan fırsatlar Trendyol müşterilerini bekliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.