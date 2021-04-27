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27 Nis 2021 - 11:14

ABD Dünyayı Adım Adım İzleyecek! Casus Uydusunu Uzay'a Gönderdi!

Amerika Birleşik Devletleri teknolojik yatırımları ile dünyayı izlemekten bir an olsun vazgeçmiyor. Bu kapsamda Uzay çok özel Casus uydu gönderdi. "NROL-82" isimli Casus Uydu yörüngeye yerleşmeden gizlilik sebebiyle canlı yayını kesildi. İşte detaylar...