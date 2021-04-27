ABD Dünyayı Adım Adım İzleyecek! Casus Uydusunu Uzay'a Gönderdi!
Amerika Birleşik Devletleri teknolojik yatırımları ile dünyayı izlemekten bir an olsun vazgeçmiyor. Bu kapsamda Uzay çok özel Casus uydu gönderdi. "NROL-82" isimli Casus Uydu yörüngeye yerleşmeden gizlilik sebebiyle canlı yayını kesildi. İşte detaylar...
ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.
İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.
Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.
ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.