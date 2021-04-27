Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Nis 2021 - 11:14 G: 27 Nis 2021 - 11:15

ABD Dünyayı Adım Adım İzleyecek! Casus Uydusunu Uzay'a Gönderdi!

Amerika Birleşik Devletleri teknolojik yatırımları ile dünyayı izlemekten bir an olsun vazgeçmiyor. Bu kapsamda Uzay çok özel Casus uydu gönderdi. "NROL-82" isimli Casus Uydu yörüngeye yerleşmeden gizlilik sebebiyle canlı yayını kesildi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.

İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

27 Nis 2021 - 11:14 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Yahudi Locaları Bastırdı! Müslümanlarla Yemekten Vazgeçti! mask
Yahudi Locaları Bastırdı! Müslümanlarla Yemekten Vazgeçti!
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti! mask
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti!
Ayrı Bir Çılgınlık Daha! Kanye West'in Ayakkabısı Tam 1,8 Milyon Lira! mask
Ayrı Bir Çılgınlık Daha! Kanye West'in Ayakkabısı Tam 1,8 Milyon Lira!
Apple Kesenin Ağzını Açtı! Amerika'ya Rekor Düzeyde Yatırım yapacak! mask
Apple Kesenin Ağzını Açtı! Amerika'ya Rekor Düzeyde Yatırım yapacak!
İran'da Kaşkay Türklerinin Yetiştirdiği Atlar Servet Değerinde! Tam 430 Bin Dolar Değer Biçildi mask
İran'da Kaşkay Türklerinin Yetiştirdiği Atlar Servet Değerinde! Tam 430 Bin Dolar Değer Biçildi
Almanya İş Dünyasında Karamsar Hava Devam Etti! mask
Almanya İş Dünyasında Karamsar Hava Devam Etti!
Çin'e Karşı Birlikler Kuruldu! Japonya, ABD ve Fransa Tatbikat Planlıyor! mask
Çin'e Karşı Birlikler Kuruldu! Japonya, ABD ve Fransa Tatbikat Planlıyor!
SpaceX'den Haber Var! Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı! mask
SpaceX'den Haber Var! Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı!
ABD Karışmıyor FETÖ Varlığını Sürdürmeye Devam Ediyor! Pensilvanya'da Mezarlık Kurdular! mask
ABD Karışmıyor FETÖ Varlığını Sürdürmeye Devam Ediyor! Pensilvanya'da Mezarlık Kurdular!
Chelsea Başkanı 'Avrupa Süper Ligi' İçin Pişman! Gelecek Yaptırımlardan Korkuyor! mask
Chelsea Başkanı 'Avrupa Süper Ligi' İçin Pişman! Gelecek Yaptırımlardan Korkuyor!
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Apple Kesenin Ağzını Açtı! Amerika'ya Rekor Düzeyde Yatırım yapacak! mask
Apple Kesenin Ağzını Açtı! Amerika'ya Rekor Düzeyde Yatırım yapacak!
SpaceX'den Haber Var! Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı! mask
SpaceX'den Haber Var! Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı!
BtcTürk Üyelik İptali ve Hesap Kapatma! 2021 BtcTürk Hesap Silme Nasıl Yapılır? mask
BtcTürk Üyelik İptali ve Hesap Kapatma! 2021 BtcTürk Hesap Silme Nasıl Yapılır?
"Keşfedecek Çok Şey Var" Projesi Başlıyor! Podcastler Yayında! mask
"Keşfedecek Çok Şey Var" Projesi Başlıyor! Podcastler Yayında!
SpaceX Tüm Tabuları Yıkıyor! Uzay Aracı 2. Kez Uzaya Gidiyor, 4 Astronotla Yola Çıktı! mask
SpaceX Tüm Tabuları Yıkıyor! Uzay Aracı 2. Kez Uzaya Gidiyor, 4 Astronotla Yola Çıktı!
Anne-Babalar Dikkat, Youtube Kids Nihayet Türkiye'de! Kullanıma Sunuldu! mask
Anne-Babalar Dikkat, Youtube Kids Nihayet Türkiye'de! Kullanıma Sunuldu!
Koronavirüs İle Satışları Arttı! Bu Cihazları Satın Alırken Dikkat Edin! mask
Koronavirüs İle Satışları Arttı! Bu Cihazları Satın Alırken Dikkat Edin!
Uzun Zamandır Bekleniyordu, Nihayet Satışa Çıktı! Huawei MateBook X Pro Türkiye'de! mask
Uzun Zamandır Bekleniyordu, Nihayet Satışa Çıktı! Huawei MateBook X Pro Türkiye'de!
Google ve TOBB'dan Dev Proje! Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verecekler! mask
Google ve TOBB'dan Dev Proje! Meslek Lisesi Öğretmenlerine Eğitim Verecekler!
Microsoft Pandemi İle Birlikte Dijital Dünya Yatırımlarını Büyütüyor! Veri Merkezlerini Artıracak! mask
Microsoft Pandemi İle Birlikte Dijital Dünya Yatırımlarını Büyütüyor! Veri Merkezlerini Artıracak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Trendyol Atağa Kalktı! Büyük Bahar Kampanyasını Duyurdu! mask
Trendyol Atağa Kalktı! Büyük Bahar Kampanyasını Duyurdu!
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında! mask
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında!
Hande Erçel Deliye Dönecek! Kerem Bürsin'in O Hatası Bütün Aşkı Yerle Bir Edebilir! Başlamadan Bitiyorlar... "Yazık Oldu!" mask
Hande Erçel Deliye Dönecek! Kerem Bürsin'in O Hatası Bütün Aşkı Yerle Bir Edebilir! Başlamadan Bitiyorlar... "Yazık Oldu!"
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış! mask
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış!
Çukur Dizisinde Emmi'nin Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Milyonları Titretti! Meğer Kadir Çermik... mask
Çukur Dizisinde Emmi'nin Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Sır Milyonları Titretti! Meğer Kadir Çermik...
Ankara'da Mutluluğun Sergisi Ulucanlar’da mask
Ankara'da Mutluluğun Sergisi Ulucanlar’da

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL