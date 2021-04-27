Enterogermina Nedir Faydaları Nedir, Nasıl Kullanılır Probiyotikler Zayıflatıyor mu?
Pandemi sürecinde yaşanan hareket yaşam bir çok insanın bağışıklık ve sindirim sistemini olumsuz etkiledi. Hazımsızlık ve bağırsa tembelliği gibi şikayetler yaşanan insanların yardımına ise probiyotikler yetişiyor. Sizde bu sorunları yaşıyorsanız haberimizi incelemelisiniz. İşte detaylar...
Bağırsak ile ilgili bozuklukları tedavi etmek için kullanılan Enterogermina özellikle son zamanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve zayıflamak için tercih ediliyor. Bağırsak mikrobiyal dengesini geliştirmek için kullanılan ürün canlı mikrobik yem takviyesi sağlayarak sindirim sisteminde görülen sorunların giderilmesini sağlıyor.
27 Nis 2021 - 12:28 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.