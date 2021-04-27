Dolar'a Eşlik Etti, Düşüşünü Sürdürdü! 27 Nisan 2021 Kapanış Fiyatları!
Dolarla birlikte hareket eden altında düşüş bugünde sürdü. Dolar'ın gerilemesi ile birlikte Ons altınla doğru orantılı olarak düşüşünü sürdürdü. İşte 27 Nisan 2021 tarihi kapanış fiyatları.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin 10 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 471 bin 700 lirayı, en yüksek ise 474 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 472 bin 10 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 389 milyon 213 bin 433,36 lira, işlem miktarı ise 819,27 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 848 bin 400,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|477.000,00
|1.771,00
|En Düşük
|471.700,00
|1.765,00
|En Yüksek
|474.250,00
|1.781,50
|Kapanış
|472.010,00
|1.775,00
|Ağırlıklı Ortalama
|472.576,85
|1.779,35
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|389.213.433,36
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|819,27
|Toplam İşlem Adedi
|41
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.