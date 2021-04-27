Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak!
Pandemi koşulları ile birlikte teknolojik adımlar zirve yapmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu. İşte te detaylar...
TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.
Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.
Açıklamada, uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.