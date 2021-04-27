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27 Nis 2021 - 19:51

Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak!

Pandemi koşulları ile birlikte teknolojik adımlar zirve yapmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu. İşte te detaylar...