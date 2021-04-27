Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Nis 2021 - 19:51 G: 27 Nis 2021 - 20:26

Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak!

Pandemi koşulları ile birlikte teknolojik adımlar zirve yapmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu. İşte te detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada, uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.

27 Nis 2021 - 19:51 AA İstanbul- Ekonomi

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek! mask
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar… mask
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler… mask
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler…
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış! mask
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış!
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu! mask
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu!
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı! mask
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı!
Yeni Bakanlarla İlk Kabine Toplantısı! Alınacak Kararlar Bekleniyor! mask
Yeni Bakanlarla İlk Kabine Toplantısı! Alınacak Kararlar Bekleniyor!
Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi? mask
Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu kapanır mı? Paribu güvenli mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
Kaspersky Kripto Para Dünyasına Tüyolar Verdi! Fidye Yazılımlarının Yöntemlerini Açıkladı! mask
Kaspersky Kripto Para Dünyasına Tüyolar Verdi! Fidye Yazılımlarının Yöntemlerini Açıkladı!
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek! mask
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
TRT'den Uygulama Üstüne Uygulama! TRT Çocuk Kitaplık 3 Günde Rekor Kırdı! mask
TRT'den Uygulama Üstüne Uygulama! TRT Çocuk Kitaplık 3 Günde Rekor Kırdı!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi! mask
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL