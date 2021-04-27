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- 27 Nis 2021 - 20:13 G: 27 Nis 2021 - 20:14

TRT'den Uygulama Üstüne Uygulama! TRT Çocuk Kitaplık 3 Günde Rekor Kırdı!

TRT Çocuklar için adeta atağa geçti. Üst üste mobil uygulamalar geliştiren TRT yeni uygulaması olan "TRT Çocuk Kitaplık" uygulaması ile 3 günde 100 bin kişi tarafından indirildi. Çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen uygulamada, çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen kitaplar yer alıyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye'nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi olma hedefiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kullanıma açılan "TRT Çocuk Kitaplık" uygulamasını, 3 günde 100 bin kişi indirdi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen uygulama, kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefleyen TRT Çocuk Kitaplık uygulaması, Fransa'dan İran'a, Kazakistan'dan Burkina Faso'ya kadar 40'ı aşkın ülkede indirildi.

Eğlenceli ve eğitici kitapları ve sürprizlerle dolu interaktif içerikleriyle çocuklara benzersiz bir sesli kitap deneyimi sunmayı amaçlayan uygulamada, çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen kitaplar yer alıyor.

Kitaplar, interaktif oyun ve aktivitelerle desteklenerek çocuklar için daha ilgi çekici bir hale getirildi

Psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplar, interaktif oyun ve aktivitelerle desteklenerek çocuklar için daha ilgi çekici bir hale getirildi.

"TRT Çocuk Kitaplık", çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefliyor.

Ebeveynlere ve çocuklara uygun profiller oluşturulabilen mobil uygulamada, çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığı takip edilebiliyor.

Türkiye'nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi olması hedeflenen çocuklara özel "TRT Çocuk Kitaplık", uygulama mağazalarından akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebiliyor.

27 Nis 2021 - 20:13 AA İstanbul- Teknoloji

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