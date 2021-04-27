BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
İngiliz petrol Şirketi BP son yaptığı açıklama ile Şirketin İlk Çeyrek Kar bilgilerini yayınladı. Geçen Yıla göre neredeyse karını 25 kat artıran firma ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...
LONDRA (AA) – İngiliz enerji şirketi BP, bu yılın ilk çeyreğinde 2,6 milyar dolar kar ettiğini bildirdi.
BP’den yapılan açıklamada, şirketin 2020'nin son çeyreğinde 110 milyon dolar olan karının 2021'in ilk çeyreğinde 2,6 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.
Piyasa beklentisi, zorunlu giderlerin düşülmesinin ardından şirketin 2021'in ilk çeyreğinde 1,64 milyar dolar kar etmesi yönündeydi.
Açıklamada, şirketin ayrıca 2021'in ikinci çeyreğinde 500 milyon dolar tutarında hisse geri alımına hazırlandığı ifade edildi.
Şirketin yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan kar artışı, faaliyet ortamındaki gelişmeler ile petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.
Açıklamada, BP'nin net borcunu 35 milyar dolar seviyesinin altına çekme hedefine ulaşıldığı vurgulanırken, 2021'in ilk çeyreğinde hisse başı kar payının ise 5,25 sent düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.
Şirketin toplam borcu yılın ilk çeyreği itibarıyla 5,6 milyar dolar azalarak toplam 33,3 milyar dolara düştü.
2020'nin son çeyreğinde ortalama 44 dolar seviyesinde olan petrolün varil fiyatı, 2021'in ilk çeyreğinde ortalama 61 dolara yükselmişti.
27 Nis 2021 - 20:32 AA - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.