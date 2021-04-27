Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Nis 2021 - 20:37 G: 27 Nis 2021 - 20:38

Galatasaray'da Kan Kaybı! 3 Futbolcu Kovid-19 Oldu!

Spor dünyasında koronavirüs bir türlü bitmiyor ve futbolcuların performansını kötü etkiliyor. Galatasaray yönetiminden yapılan açıklama ile 3 futbolcunun koronavirüs'e yakalandığı duyuruldu. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Galatasaray'da üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

27 Nis 2021 - 20:37 AA İstanbul- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Beşiktaş'ta Şampiyonluk Endişesi Başladı! Atanan Hakeme Tepkiler Artıyor! mask
Beşiktaş'ta Şampiyonluk Endişesi Başladı! Atanan Hakeme Tepkiler Artıyor!
Futbol Federasyonu 3 Takıma Acımadı! Süper Lig Takımları PDFK'ya! mask
Futbol Federasyonu 3 Takıma Acımadı! Süper Lig Takımları PDFK'ya!
Şampiyon Belli Olmadan Tartışmalar Başladı! Beşiktaş Başkanı Çebi: "Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar!" mask
Şampiyon Belli Olmadan Tartışmalar Başladı! Beşiktaş Başkanı Çebi: "Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar!"
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında! mask
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında!
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti! mask
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti!
Türkiye Atletizm Federasyonu Acı Haberi Açıkladı! Genç Atlet Şevval Şengün Hayatını Kaybetti! mask
Türkiye Atletizm Federasyonu Acı Haberi Açıkladı! Genç Atlet Şevval Şengün Hayatını Kaybetti!
Yıldız Tenisçinin Kovid-19 Testi Pozitif! mask
Yıldız Tenisçinin Kovid-19 Testi Pozitif!
Galatasaray'da Divan Heyecanı! Toplantı Gerçekleştirildi, Detaylar Belli Oldu! mask
Galatasaray'da Divan Heyecanı! Toplantı Gerçekleştirildi, Detaylar Belli Oldu!
Chelsea Başkanı 'Avrupa Süper Ligi' İçin Pişman! Gelecek Yaptırımlardan Korkuyor! mask
Chelsea Başkanı 'Avrupa Süper Ligi' İçin Pişman! Gelecek Yaptırımlardan Korkuyor!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Sona Erdi! Emre Belezoğlu'na İnanç Tam, İşte Bomba Açıklamalar! mask
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Sona Erdi! Emre Belezoğlu'na İnanç Tam, İşte Bomba Açıklamalar!
# GALATASARAY İLE İLİŞKİLİ:
Galatasaray'da Divan Heyecanı! Toplantı Gerçekleştirildi, Detaylar Belli Oldu! mask
Galatasaray'da Divan Heyecanı! Toplantı Gerçekleştirildi, Detaylar Belli Oldu!
Galatasaray Kan Desteği Geldi! Koronavirüs Karantinası Biten O Futbolcu Kadroda! mask
Galatasaray Kan Desteği Geldi! Koronavirüs Karantinası Biten O Futbolcu Kadroda!
Belhanda'nın Sözleşmesi Feshedilmişti! Nedeni Belli Oldu! mask
Belhanda'nın Sözleşmesi Feshedilmişti! Nedeni Belli Oldu!
FIFA'dan Galatasaray'a Rekor Tazminat! Sarı Kırmızılı Takıma Piyango Vurdu! mask
FIFA'dan Galatasaray'a Rekor Tazminat! Sarı Kırmızılı Takıma Piyango Vurdu!
Spor'da Korona Virüs Yayılıyor! Bir Oyuncu Daha Pozitif Çıktı! mask
Spor'da Korona Virüs Yayılıyor! Bir Oyuncu Daha Pozitif Çıktı!
Galatasaray'da Dev Proje! Stadyum Çatısına Bakın Ne Yapılacak! mask
Galatasaray'da Dev Proje! Stadyum Çatısına Bakın Ne Yapılacak!
Lider Galatasaray Şampiyon Olmak İstiyor! Seriyi Devam Ettirebilecek Mi? mask
Lider Galatasaray Şampiyon Olmak İstiyor! Seriyi Devam Ettirebilecek Mi?
Muslera'nın Başarıları Giderek Artıyor! 3. Kez "Dalya" Demeye Hazırlanıyor! mask
Muslera'nın Başarıları Giderek Artıyor! 3. Kez "Dalya" Demeye Hazırlanıyor!
Galatasaray Divan Kurulu Toplanıyor! mask
Galatasaray Divan Kurulu Toplanıyor!
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar! mask
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
Kaspersky Kripto Para Dünyasına Tüyolar Verdi! Fidye Yazılımlarının Yöntemlerini Açıkladı! mask
Kaspersky Kripto Para Dünyasına Tüyolar Verdi! Fidye Yazılımlarının Yöntemlerini Açıkladı!
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek! mask
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
TRT'den Uygulama Üstüne Uygulama! TRT Çocuk Kitaplık 3 Günde Rekor Kırdı! mask
TRT'den Uygulama Üstüne Uygulama! TRT Çocuk Kitaplık 3 Günde Rekor Kırdı!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi! mask
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL