Koruyucu Aile Nasıl Olunur? Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir?
Koruyucu Ailelik ülkemizde her geçen artan bir durum. Duyarı aileler tarafından ihtiyaç duyulan çocuklara koruyucu bir melek olmayan isteyen ailelerin en çok merak ettiği bu sürece nasıl başlanacağı oldu. Sizde koruyucu aile olmak istiyorsanız tüm detaylar haberimizde...
Koruyucu aile olmak isteyenler tarafından koruyucu aile kavramının ne demek olduğu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan koruyucu aile olma olanağından belirli şartları yerinegetiren aileler yararlanabiliyor. Anne ve babası hayatta olmayan ya da çocuklarına bakamayacak durumda olan çocukların aile ortamında yetişmeleri için sağlanan koruyucu aile hizmeti sayesinde pek çok yuva sıcaklığını tatmış oluyor.
28 Nis 2021 - 12:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.