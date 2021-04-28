Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Nis 2021 - 12:03 G: 28 Nis 2021 - 12:09

Koruyucu Aile Nasıl Olunur? Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir?

Koruyucu Ailelik ülkemizde her geçen artan bir durum. Duyarı aileler tarafından ihtiyaç duyulan çocuklara koruyucu bir melek olmayan isteyen ailelerin en çok merak ettiği bu sürece nasıl başlanacağı oldu. Sizde koruyucu aile olmak istiyorsanız tüm detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Koruyucu aile olmak isteyenler tarafından koruyucu aile kavramının ne demek olduğu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan koruyucu aile olma olanağından belirli şartları yerinegetiren aileler yararlanabiliyor. Anne ve babası hayatta olmayan ya da çocuklarına bakamayacak durumda olan çocukların aile ortamında yetişmeleri için sağlanan koruyucu aile hizmeti sayesinde pek çok yuva sıcaklığını tatmış oluyor.

28 Nis 2021 - 12:03 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı! mask
Virüs Salgınının Boyutu Tekrar Korkutmaya Başladı! Dünya Ülkeleri Uçuşları İptale Başladı!
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı! mask
Tam Kapanma Kafaları Karıştırdı, Kimler Muaf? İçişleri Bakanlığı Soruları Yanıtladı!
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı! mask
BP Pandemi Sürecinde Rekor Kar Etti! Karı Tam 25 Kat Arttı!
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek! mask
1 Mayıs Hazırlıkları Başladı! Memur-Sen Uluslararası Kongre Düzenleyecek!
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu! mask
Davası Olanlara Kötü Haber! HSK, Davalara Pandemi Ertelemesi İçin Tavsiyede Bulundu!
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak! mask
Kimlik Kontrolünde Yeni Dönem! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak!
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar… mask
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler… mask
Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler…
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış! mask
Doğal Gaz İhtiyacımız Artıyor! Şubatta İthalatta Rekor Artış!
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu! mask
Genelge Yayınlandı! Tam Kapanma İle Kimler Muaf Olacak Belli Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Şimdi Delirecek! Masterchef Böyle Bitmişti, Sıra Survivor'a Geldi! İçeriden Bilgi Sızdırıldı, Tüm Gizem Bozuldu! Format Değişebilir... mask
Acun Ilıcalı Şimdi Delirecek! Masterchef Böyle Bitmişti, Sıra Survivor'a Geldi! İçeriden Bilgi Sızdırıldı, Tüm Gizem Bozuldu! Format Değişebilir...
Tam Kapanma Destek Paketi Verilecek Mi? 18 Günlük Tam Kapanmada Kimler, Hangi Sektörler Destek Paketi Alabilir? mask
Tam Kapanma Destek Paketi Verilecek Mi? 18 Günlük Tam Kapanmada Kimler, Hangi Sektörler Destek Paketi Alabilir?
Başkent Kart 400 TL Yardım Nasıl Alınır Vatandaşa İlk Destek Paketini Mansur Yavaş Açıkladı! mask
Başkent Kart 400 TL Yardım Nasıl Alınır Vatandaşa İlk Destek Paketini Mansur Yavaş Açıkladı!
Survivor Aleyna Öyle Şeyler Dedi Ki, Televizyonlara Bile Gelmedi! Acısını Görenlerin İçleri Sızladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu'nun Babası... mask
Survivor Aleyna Öyle Şeyler Dedi Ki, Televizyonlara Bile Gelmedi! Acısını Görenlerin İçleri Sızladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu'nun Babası...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde 4 Veda Üst Üste Geldi! Finale Giderken Yaşanan Ayrılıklar Beyinlerin Yanmasına Neden Oldu! "Bu Kadarı da Fazla!" mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde 4 Veda Üst Üste Geldi! Finale Giderken Yaşanan Ayrılıklar Beyinlerin Yanmasına Neden Oldu! "Bu Kadarı da Fazla!"
İran, Sızan Ses Kaydı İle Karıştı! Dış İşleri Bakanı: "Çok Üzgünüm!" mask
İran, Sızan Ses Kaydı İle Karıştı! Dış İşleri Bakanı: "Çok Üzgünüm!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL