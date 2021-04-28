Koruyucu Aile Nasıl Olunur? Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir?

Koruyucu aile olmak isteyenler tarafından koruyucu aile kavramının ne demek olduğu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan koruyucu aile olma olanağından belirli şartları yerinegetiren aileler yararlanabiliyor. Anne ve babası hayatta olmayan ya da çocuklarına bakamayacak durumda olan çocukların aile ortamında yetişmeleri için sağlanan koruyucu aile hizmeti sayesinde pek çok yuva sıcaklığını tatmış oluyor.