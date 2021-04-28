Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı?
Tam Kapanmanın gelmesi ile birlikte kişisel bakımını ihmal etmek istemeyen vatandaşlar internetten Ankara'da ki güzellik merkezleri ve kuaförlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Sizde kişisel bakımınızı ihmal etmek istemeyip Kuaförleri merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız.
Geçen gün toplanan kabine toplantısı sonrasında salgının seyrine yönelik yeni kısıtlama kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam olacak tam kapanma dönemini açıklamıştı. Bu karar sonrasında ise sokağa çıkma yasağı olacağı için pek çok işyeri de kapalı olacak. Kapanma kararı sonrasında Ankara’da güzellik merkezleri ve berberler açık mı sorusu merak ediliyor.
28 Nis 2021 - 12:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.