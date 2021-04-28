Ankara’da Güzellik Merkezleri, Kuaförler Kapalı mı Tam Kapanmada Berberler Açık mı?

Geçen gün toplanan kabine toplantısı sonrasında salgının seyrine yönelik yeni kısıtlama kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam olacak tam kapanma dönemini açıklamıştı. Bu karar sonrasında ise sokağa çıkma yasağı olacağı için pek çok işyeri de kapalı olacak. Kapanma kararı sonrasında Ankara’da güzellik merkezleri ve berberler açık mı sorusu merak ediliyor.