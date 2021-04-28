Hülya Avşar Rol Arkadaşını Hastanelik Etti! Öyle Bir Tokat Attı Ki, Çekimler Tamamen Durduruldu! Neler Oldu Neler…
FOX TV ekranlarında çok sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinin setinde Hülya Avşar öyle bir şey yaptı ki, dikkatleri tamamen üzerine çekti. Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Hülya Avşar senaryo gereği rol arkadaşına tokat atınca, arkadaşını hastanelik etti. Yıllardır ekranlarda olmayan başarılı oyuncu, Masumiyet dizisine giriş yapınca sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı.
Masumiyet dizisinin ilk bölümlerinde yüzünde herhangi bir filtre yokken birkaç bölüm önce yüzüne filtre uygulanınca sosyal medyada dalga konusu olmuş; “Geleceğimden daha parlak bir yüz”, “Hülya Avşar nerede gören var mı?” gibi birçok yorum arka arkaya gelmişti. Şimdi ise arkadaşına attığı tokatla birlikte dengeleri değiştiren Hülya Avşar, elinin hızını ayarlayamadı ve olanlar oldu.
Dizide İsmail Ilgaz karakterine hayat veren Ertuğrul Postoğlu yediği darbeyle birlikte hastanelik oldu. Acı içinde kıvramaya başlayan usta oyuncu, apar topar dizi çekimlerinden hastaneye kaldırıldı. Konu hakkında sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında “Kadın hakkıyla oynayınca olanlar oluyor demek ki”, “Hastanelikte etmezsin be” yorumlarını yaptılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.