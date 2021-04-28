Hülya Avşar Rol Arkadaşını Hastanelik Etti! Öyle Bir Tokat Attı Ki, Çekimler Tamamen Durduruldu! Neler Oldu Neler…

Masumiyet dizisinin ilk bölümlerinde yüzünde herhangi bir filtre yokken birkaç bölüm önce yüzüne filtre uygulanınca sosyal medyada dalga konusu olmuş; “Geleceğimden daha parlak bir yüz”, “Hülya Avşar nerede gören var mı?” gibi birçok yorum arka arkaya gelmişti. Şimdi ise arkadaşına attığı tokatla birlikte dengeleri değiştiren Hülya Avşar, elinin hızını ayarlayamadı ve olanlar oldu.

Dizide İsmail Ilgaz karakterine hayat veren Ertuğrul Postoğlu yediği darbeyle birlikte hastanelik oldu. Acı içinde kıvramaya başlayan usta oyuncu, apar topar dizi çekimlerinden hastaneye kaldırıldı. Konu hakkında sosyal medya kullanıcıları ise konu hakkında “Kadın hakkıyla oynayınca olanlar oluyor demek ki”, “Hastanelikte etmezsin be” yorumlarını yaptılar.