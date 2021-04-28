Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Nis 2021 - 20:12 G: 28 Nis 2021 - 20:14

Beşiktaş Açıklamaları Başına İş Açtı! O İsim PFDK'ye Sevk Edildi!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan şampiyonluk mücadelesinde kendilerine karşı bütün zorlukların çıkarıldığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaları değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla Kemal Erdoğan'ı, PFDK'ye sevk etti.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Kemal Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

28 Nis 2021 - 20:12 AA İstanbul- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Heyecanı Yarım Kaldı! mask
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Heyecanı Yarım Kaldı!
Galatasaray'da Kan Kaybı! 3 Futbolcu Kovid-19 Oldu! mask
Galatasaray'da Kan Kaybı! 3 Futbolcu Kovid-19 Oldu!
Beşiktaş'ta Şampiyonluk Endişesi Başladı! Atanan Hakeme Tepkiler Artıyor! mask
Beşiktaş'ta Şampiyonluk Endişesi Başladı! Atanan Hakeme Tepkiler Artıyor!
Futbol Federasyonu 3 Takıma Acımadı! Süper Lig Takımları PDFK'ya! mask
Futbol Federasyonu 3 Takıma Acımadı! Süper Lig Takımları PDFK'ya!
Şampiyon Belli Olmadan Tartışmalar Başladı! Beşiktaş Başkanı Çebi: "Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar!" mask
Şampiyon Belli Olmadan Tartışmalar Başladı! Beşiktaş Başkanı Çebi: "Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar!"
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında! mask
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında!
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti! mask
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti!
Türkiye Atletizm Federasyonu Acı Haberi Açıkladı! Genç Atlet Şevval Şengün Hayatını Kaybetti! mask
Türkiye Atletizm Federasyonu Acı Haberi Açıkladı! Genç Atlet Şevval Şengün Hayatını Kaybetti!
Yıldız Tenisçinin Kovid-19 Testi Pozitif! mask
Yıldız Tenisçinin Kovid-19 Testi Pozitif!
Galatasaray'da Divan Heyecanı! Toplantı Gerçekleştirildi, Detaylar Belli Oldu! mask
Galatasaray'da Divan Heyecanı! Toplantı Gerçekleştirildi, Detaylar Belli Oldu!
# BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLİ:
Beşiktaş'ta Şampiyonluk Endişesi Başladı! Atanan Hakeme Tepkiler Artıyor! mask
Beşiktaş'ta Şampiyonluk Endişesi Başladı! Atanan Hakeme Tepkiler Artıyor!
Şampiyon Belli Olmadan Tartışmalar Başladı! Beşiktaş Başkanı Çebi: "Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar!" mask
Şampiyon Belli Olmadan Tartışmalar Başladı! Beşiktaş Başkanı Çebi: "Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar!"
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında! mask
Şampiyonluğa Adım Adım! Beşiktaş Karadeniz Avında!
Beşiktaş Şampiyonluğu Garantilemek İstiyor! Kayserispor'u Misafir Edecek! mask
Beşiktaş Şampiyonluğu Garantilemek İstiyor! Kayserispor'u Misafir Edecek!
Beşiktaş Şampiyonluğa Hazırlanıyor! Başkan Çebi'nin İnancı Tam! mask
Beşiktaş Şampiyonluğa Hazırlanıyor! Başkan Çebi'nin İnancı Tam!
Spor Dünyası Koronavirüs İle Sarsılıyor! Beşiktaş'tan Kötü Haber Geldi! mask
Spor Dünyası Koronavirüs İle Sarsılıyor! Beşiktaş'tan Kötü Haber Geldi!
Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı İzle! 21 Mart Fenerbahçe Beşiktaş Derbi Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar mask
Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı İzle! 21 Mart Fenerbahçe Beşiktaş Derbi Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar
Lig'de Yendi Sırada Kupa Var! Beşiktaş Başakşehir'e Odaklandı! mask
Lig'de Yendi Sırada Kupa Var! Beşiktaş Başakşehir'e Odaklandı!
Beşiktaş Zorlu Haftaya Çıkıyor! Arka Arkaya Medipol Başakşehir Maçı! mask
Beşiktaş Zorlu Haftaya Çıkıyor! Arka Arkaya Medipol Başakşehir Maçı!
Beşiktaş'a Kötü Haber! Yıldız Oyuncu Sakatlandı! mask
Beşiktaş'a Kötü Haber! Yıldız Oyuncu Sakatlandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş Açıklamaları Başına İş Açtı! O İsim PFDK'ye sevk edildi! mask
Beşiktaş Açıklamaları Başına İş Açtı! O İsim PFDK'ye sevk edildi!
Faizler Bankalara Yaradı! Akbank'tan Rekor Kar Geldi! mask
Faizler Bankalara Yaradı! Akbank'tan Rekor Kar Geldi!
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek! mask
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek!
Camdaki Kız Dizisi Yayından mı Kaldırılıyor? RTÜK Ceza Üzerinde Çekti! Kanal D'nin Fişini Çekmesi An Meselesi! Neler Oldu Neler? mask
Camdaki Kız Dizisi Yayından mı Kaldırılıyor? RTÜK Ceza Üzerinde Çekti! Kanal D'nin Fişini Çekmesi An Meselesi! Neler Oldu Neler?
Ve Anlaşma Sağlandı! Formula 1 Tekrar Türkiye'de! mask
Ve Anlaşma Sağlandı! Formula 1 Tekrar Türkiye'de!
Demet Özdemir Hayranlarını Mest Etti! O Paylaşımıyla Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! Sosyal Medya Sadece Onu Konuşuyor! mask
Demet Özdemir Hayranlarını Mest Etti! O Paylaşımıyla Yürekleri Hop İndirdi, Hop Kaldırdı! Sosyal Medya Sadece Onu Konuşuyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL