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28 Nis 2021 - 20:12

Beşiktaş Açıklamaları Başına İş Açtı! O İsim PFDK'ye Sevk Edildi!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan şampiyonluk mücadelesinde kendilerine karşı bütün zorlukların çıkarıldığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaları değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla Kemal Erdoğan'ı, PFDK'ye sevk etti.