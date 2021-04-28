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- 28 Nis 2021 - 21:09 G: 28 Nis 2021 - 21:10

Uzaydan Kötü Haber Var! Kötü Hava Koşulları Sebebiyle Astronotlar Dönemiyor!

SpaceX bir ilki gerçekleştirilerek daha önce uzay yolculuğu yapmış uzay mekiği ile Astronatları tekrar uzaya göndermişti. Son gelen bilgilere göre Astronatların dönüşleri bir süre ertelendi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 4 astronotu Dünya'ya taşıyacak Crew Dragon mekiğinin bugün yapılması planlanan seferinin ertelendiğini bildirdi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

NASA'dan yapılan açıklamada, ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyacak mekiğin inişinin, kötü hava şartları nedeniyle 30 Nisan'a ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, astronotları taşıyan kapsülün inmesinin planlandığı Florida açıklarında deniz rüzgarlarının hızının standart koşulların üzerinde ölçülmesi nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor.

Şirket, "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.

SpaceX, "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

ISS'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

28 Nis 2021 - 21:09 AA Ankara- Dünya

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