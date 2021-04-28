Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçiyor! YÖK'ten Tavsiye Geldi!
Tam Kapanma sürecinde eğitime de yeni yaklaşımlar geliyor. YÖK açıkladığı tavsiyelerde Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılması planlanan sınavların, 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesi istendi. İşte detaylar...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde üniversitelere uzaktan eğitime geçilmesi tavsiyesinde bulundu.
YÖK'ten rektörlüklere gönderilen yazıda, 26 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma kararının alındığı hatırlatıldı.
Yazıda, bu karar doğrultusunda bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesi tavsiye edildi.
Ayrıca yazıda, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarının imkanları doğrultusunda, gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi istendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.