Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Nis 2021 - 10:23 G: 29 Nis 2021 - 10:25

Dolar Gevşemeye Devam Ediyor! Kritik Seviyenin Altına İndi!

Doların haftaya yükselişle başlamasının ardından yaşanan gelişmelerle birlikte Türk Lirası karşısında gevşemeye başladı. Nisan ayını düşüşle kapatmaya hazırlanan Dolar, 8,17 seviyelerinden işlem görüyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,17 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 8,1568 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,1995'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 8,1745'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9240'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 11,4150'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,2120'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını ifade etti.

29 Nis 2021 - 10:23 AA İstanbul- Ekonomi

# DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Dolar Düşüş Sonrası Tekrar Gerilmeye Başladı! Gözler FED Faiz Kararında! mask
Dolar Düşüş Sonrası Tekrar Gerilmeye Başladı! Gözler FED Faiz Kararında!
Dolar Beklentilerin Tersini Yapıyor! Merkez Kararı Sonrası Herkes Ters Köşe Oldu! mask
Dolar Beklentilerin Tersini Yapıyor! Merkez Kararı Sonrası Herkes Ters Köşe Oldu!
Dolar Geriliyor! Güne Sakin ve Soğuk Başladı! mask
Dolar Geriliyor! Güne Sakin ve Soğuk Başladı!
Powell Konuştu Dolar Alev Aldı! İşte Fiyatlar! mask
Powell Konuştu Dolar Alev Aldı! İşte Fiyatlar!
Dolar Uçuşa Hazırlanıyor! FED Haberi İle O Seviyeye Yükseldi! mask
Dolar Uçuşa Hazırlanıyor! FED Haberi İle O Seviyeye Yükseldi!
Dolar Sakinleşiyor! Bakın Güne Nasıl Başladı! mask
Dolar Sakinleşiyor! Bakın Güne Nasıl Başladı!
Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı! mask
Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı!
Dolar Düşmeye Devam Ediyor! Dip Seviyeler Bekleniyor! mask
Dolar Düşmeye Devam Ediyor! Dip Seviyeler Bekleniyor!
7 Liranın Altına İndi! Dolar'da Son Durum! mask
7 Liranın Altına İndi! Dolar'da Son Durum!
Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 31 Aralık 2020 mask
Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 31 Aralık 2020
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Uzay Savaşları Başladı! Çin'den ABD'ye Misilleme Geldi, Çekirdek Modülü Uzaya Gönderdi! mask
Uzay Savaşları Başladı! Çin'den ABD'ye Misilleme Geldi, Çekirdek Modülü Uzaya Gönderdi!
Dolar Gevşemeye Devam Ediyor! Kritik Seviyenin Altına İndi! mask
Dolar Gevşemeye Devam Ediyor! Kritik Seviyenin Altına İndi!
Ankara'da halk ekmek büfe sayısı artıyor mask
Ankara'da halk ekmek büfe sayısı artıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu... mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu...
Türkiye Yollarda! Pandemi Öncesi Trafik Felç! mask
Türkiye Yollarda! Pandemi Öncesi Trafik Felç!
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca'dan Uyarı Geldi! Tüm Umutlar Tam Kapanmaya Bağlandı! Vaka Sayılarının Son Durumu... mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Sağlık Bakanı Koca'dan Uyarı Geldi! Tüm Umutlar Tam Kapanmaya Bağlandı! Vaka Sayılarının Son Durumu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL