Dolar Gevşemeye Devam Ediyor! Kritik Seviyenin Altına İndi!
Doların haftaya yükselişle başlamasının ardından yaşanan gelişmelerle birlikte Türk Lirası karşısında gevşemeye başladı. Nisan ayını düşüşle kapatmaya hazırlanan Dolar, 8,17 seviyelerinden işlem görüyor. İşte detaylar...
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,17 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün 8,1568 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 8,1995'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 8,1745'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9240'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 11,4150'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,2120'den alıcı buluyor.
Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.