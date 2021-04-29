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- 29 Nis 2021 - 10:31 G: 29 Nis 2021 - 10:32

Uzay Savaşları Başladı! Çin'den ABD'ye Misilleme Geldi, Çekirdek Modülü Uzaya Gönderdi!

ABD ve Çin arasında yaşanan Uzay Savaşı devam ediyor. Amerika'nın Uzay İstasyonu hamlesine karşılık kendi istasyonunu kurmak isteyen Çin, 2022'ye kadar uzay istasyonu için toplam 11 fırlatma yapılması planlanıyor Bu yıl üç taykonot uzaya gönderilecek. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Çin, 10 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tienhı"yı (Gök Uyumu) uzaya yolladı.

Xinhua ajansının haberine göre, çekirdek modül ülkenin güneyindeki Haynan Adası’ndaki Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March- 5Y roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin’deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı gönderdi.

Şi, mesajında bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında güçlü bir ülke inşa etme konusunda insanlı uzay programı inşasının önemli bir öncü proje olduğunu vurguladı.

Pekin yönetiminin üç aşamalı plan kapsamında kuracağı Çin Uzay İstasyonu’nun toplam 11 fırlatma görevinden ilki gerçekleştirildi. Uzunluğu 16,6 metre, çapı 4,2 metre ve ağırlığı ise 22,5 ton olan modül, taykonotların (Çinli astronot) 6 aya kadar uzay istasyonunda yaşamasına imkan verecek. Çekirdek modül Çin Ulusal Uzay İstasyonu’nun kontrolü ve yönetimi görevlerinde yer alacak.

Çekirdek modülün ardından "T" şeklinde inşa edilecek istasyon için 2022 sonuna kadar 10 fırlatma daha yapılacak. Bu fırlatmalarla kargo için kullanılacak 2 modül daha uzaya yollanarak çekirdek modüle entegre edilecek.

Dünya’dan 340-450 kilometre uzaklığa konuşlanacak istasyonun tam ağırlığının 100 tona yaklaşması, ömrünün ise gerekli bakım işlemleriyle 15 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

Çin bu yıl uzaya üç taykonot gönderecek

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Direktörü Hao Çun, bu yıl içinde yapılacak ilave fırlatma misyonlarına ilişkin çekirdek modüle entegre edilmek üzere Tiencou-2, Şıncou -2 uzay araçlarının gönderileceğini belirtti.

Tiencou-2 ile kargo görevi yapılacağını kaydeden Hao, Şıncou-2 ile 3 taykonotun gönderileceğini ve bu taykonotların uzayda 3 ay kalacağını kaydetti.

Bugüne kadar Çinli astronotların uzayda kalma süresinin en fazla 33 gün olduğunu belirten Hao, çekirdek modüle idrarı temiz suya dönüştürmek için ve karbondioksiti oksijene çevirmek için hayat destek sisteminin kurulduğunu söyledi.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

"Tienhı" modülünün ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

 2024'ten sonra uzaydaki tek istasyon olacak

Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Çin uzaya ilk taykonotu 2003'te gönderdi

Uzay istasyonu projesine 1992’de başlayan Çin, uzaya ilk taykonotu Şıncou-5 uzay aracıyla 2003’te göndermiş, ABD ve Sovyetler Birliği’nden sonra uzaya astronot gönderen üçüncü ülke olmuştu.

Çin, 2006’da Şıncou-6, 2011’de Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da Tiengong-2’yle uzaya taykonotu göndermiş ve fırlatmalarda bazı deney ve bilimsel araştırmalar yapmıştı. Tiengong-1, Haziran 2012'de Şıncou-9, Haziran 2013'de Şıncou-10 uzay mekikleriyle kenetlenmişti. Tiengong-1 2018’de kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmıştı.

Pekin yönetimi, insanlı uzay üssü projesini 2010'de onaylamıştı.

 Çin'in Ay ve Mars misyonları

Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kateden Çin’in en son Kasım 2020'de Ay’a gönderdiği "Çang’ı-5" Dünya'nın uydusundan örnekler toplayarak 17 Aralık 2020’de Dünya'ya dönmüştü. Çin, bu keşif görevini başarıyla tamamlayarak, Ay’dan örnekler toplayan üçüncü ülke olmuştu.

Öte yandan ülke Mars misyonunun ilk adımı olarak, Tienvın-1 keşif aracını, Dünya'dan 23 Temmuz 2020’de Mars'a göndermiş ve araç 10 Şubat'ta Kızıl Gezegen'in yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle iletişim sağlanan Tienvın-1’in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen’e inmesi bekleniyor.

Son yıllarda uzayda attığı adımlarla dikkatleri çeken Çin, ABD ve Rusya’dan sonra dahil olduğu yarışta, rakiplerini geride bırakarak 2045'e kadar “uzayın lideri” olmayı hedefliyor.

29 Nis 2021 - 10:31 AA Ankara- Dünya

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