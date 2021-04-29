Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?

29 Nisan’da yani bugün başlayacak olan tam kapanma sırasında pek çok iş yeri kapalı kalacak. 17 gün boyunca sürecek olacak tam kapanma esnasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için çeşitli işyerleri de bu süre zarfında işyerlerini kapalı tutacaklar. Bu kapsamda ise hastaneler, eczanelerin, Kızılay’ın açık olup olmadığı merak ediliyor.