Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?
Tam Kapanmanın detayları belli oldu. Bir çok sektörün kısıtlandığı tam kapanma'da vatandaşlar sağlık sektörünün ne olacağını merak ediyor. Sizde hastane ile ilgili işlerinizin akıbetini merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
29 Nisan’da yani bugün başlayacak olan tam kapanma sırasında pek çok iş yeri kapalı kalacak. 17 gün boyunca sürecek olacak tam kapanma esnasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için çeşitli işyerleri de bu süre zarfında işyerlerini kapalı tutacaklar. Bu kapsamda ise hastaneler, eczanelerin, Kızılay’ın açık olup olmadığı merak ediliyor.
29 Nis 2021 - 12:27 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.