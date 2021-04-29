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- 29 Nis 2021 - 12:27 G: 29 Nis 2021 - 12:46

Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?

Tam Kapanmanın detayları belli oldu. Bir çok sektörün kısıtlandığı tam kapanma'da vatandaşlar sağlık sektörünün ne olacağını merak ediyor. Sizde hastane ile ilgili işlerinizin akıbetini merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

29 Nisan’da yani bugün başlayacak olan tam kapanma sırasında pek çok iş yeri kapalı kalacak. 17 gün boyunca sürecek olacak tam kapanma esnasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için çeşitli işyerleri de bu süre zarfında işyerlerini kapalı tutacaklar. Bu kapsamda ise hastaneler, eczanelerin, Kızılay’ın açık olup olmadığı merak ediliyor.

29 Nis 2021 - 12:27 - Sağlık

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