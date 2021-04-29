Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Nis 2021 - 12:37 G: 29 Nis 2021 - 12:52

Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı?

Ramazan Ayı ile birlikte sigara bağımlısı veya sigara içilen ortamda bulunan ve Oruç ibadetini yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside Sigara Dumanı meselesi olmuştur. Sizde sigara dumanı ile ilgili endişe yaşıyorsanız haberimizde göz atmalısınız.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ramazan ayında özellikle sigara içenler oruçlu iken sigara içmenin orucu bozup bozmayacağını merak ediyorlar. Sadece sigara içenler değil, aynı zamanda sigara içmedikleri halde kokusunu soluyanlar da oruçlarının durumu hakkında bilgi almak istiyorlar.

29 Nis 2021 - 12:37 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Paranın Patronu Soruları Yanıtladı! Kavcıoğlu: "Enflasyonda Düşüş Bekliyoruz!" mask
Paranın Patronu Soruları Yanıtladı! Kavcıoğlu: "Enflasyonda Düşüş Bekliyoruz!"
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi! mask
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi!
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!" mask
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!"
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı? mask
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu... mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu...
Türkiye Yollarda! Pandemi Öncesi Trafik Felç! mask
Türkiye Yollarda! Pandemi Öncesi Trafik Felç!
RTÜK Bekarete Acımadı! KRT, TELE1 ve Kanal D'ye Cezalar Geldi! mask
RTÜK Bekarete Acımadı! KRT, TELE1 ve Kanal D'ye Cezalar Geldi!
Ermeni Asıllı Kore Gazimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vasiyeti Türk Bayrağına Sarılı Uğurlanmaktı! mask
Ermeni Asıllı Kore Gazimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vasiyeti Türk Bayrağına Sarılı Uğurlanmaktı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden Tam Kapanma Açıklaması Geldi! İşte Banka Çalışma Şartları! mask
Türkiye Bankalar Birliği'nden Tam Kapanma Açıklaması Geldi! İşte Banka Çalışma Şartları!
Faizler Bankalara Yaradı! Akbank'tan Rekor Kar Geldi! mask
Faizler Bankalara Yaradı! Akbank'tan Rekor Kar Geldi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Paranın Patronu Soruları Yanıtladı! Kavcıoğlu: "Enflasyonda Düşüş Bekliyoruz!" mask
Paranın Patronu Soruları Yanıtladı! Kavcıoğlu: "Enflasyonda Düşüş Bekliyoruz!"
Amazon Pandemide Çalışanlarına Sahip Çıktı! 500 Bin Çalışana Zam Geliyor! mask
Amazon Pandemide Çalışanlarına Sahip Çıktı! 500 Bin Çalışana Zam Geliyor!
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi! mask
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi!
Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı? mask
Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı?
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı? mask
Tam Kapanmada Hastaneye Gitmek Yasak Mı Hastaneler, Poliklinikler, Eczaneler Açık Mı?
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!" mask
RTÜK Yayıncıları Uyardı! "Tam Kapanmada Bu Yayınlara Öncelik Verin!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL