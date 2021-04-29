29 Nis 2021 - 12:37 Güncelleme: 29 Nis 2021 - 12:52
Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı?
Ramazan Ayı ile birlikte sigara bağımlısı veya sigara içilen ortamda bulunan ve Oruç ibadetini yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside Sigara Dumanı meselesi olmuştur. Sizde sigara dumanı ile ilgili endişe yaşıyorsanız haberimizde göz atmalısınız.
Ramazan ayında özellikle sigara içenler oruçlu iken sigara içmenin orucu bozup bozmayacağını merak ediyorlar. Sadece sigara içenler değil, aynı zamanda sigara içmedikleri halde kokusunu soluyanlar da oruçlarının durumu hakkında bilgi almak istiyorlar.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
29 Nis 2021 - 12:37 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.