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29 Nis 2021 - 12:37

Oruçluyken Sigara Dumanı Çekmek Orucu Bozar mı? Sigara İçmek Oruç Bozar Mı?

Ramazan Ayı ile birlikte sigara bağımlısı veya sigara içilen ortamda bulunan ve Oruç ibadetini yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriside Sigara Dumanı meselesi olmuştur. Sizde sigara dumanı ile ilgili endişe yaşıyorsanız haberimizde göz atmalısınız.