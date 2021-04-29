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- 29 Nis 2021 - 12:57 G: 29 Nis 2021 - 13:06

Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi!

Thodex soruşturmasında salıverilmelere yapılan itiraz kabul edildi. Gözaltında olan 16 kişi adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltındaki 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere şüphelilerin tümünü serbest bırakmıştı.

29 Nis 2021 - 12:57 AA İstanbul- Gündem

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