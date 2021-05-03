Emeklileri Müjdeli Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi!

TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.

Emekliler için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi ödemelerini 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı aldıklarını, bununla ilgili düzenlemenin Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnafımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenlemenin de Meclis'te uzlaşma ile görüşüldüğünü belirterek, iş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran'a, kısa çalışma ödeneğinin süresinin nisan başından haziran sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Erdoğan, "Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.