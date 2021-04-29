Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Nis 2021 - 20:16 G: 29 Nis 2021 - 20:18

THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı!

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özer'in henüz yakalanamış ama soruşturma kapsamında ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Thodex soruşturması kapsamında göz altına alınan ve aralarında ağabey ve kız kardeşinde olduğu 6 Kişi Tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

29 Nis 2021 - 20:16 AA İstanbul- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi! mask
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu... mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu...
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek! mask
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek!
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi! mask
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi!
Thodex Soruşturması Büyüyor! Gözaltılar Artmaya Başladı, İşte Detaylar! mask
Thodex Soruşturması Büyüyor! Gözaltılar Artmaya Başladı, İşte Detaylar!
Vebitcoin Soruşturması Büyüyor! Türkiye Kripto Para Borsasında Sınıfta Kaldı! mask
Vebitcoin Soruşturması Büyüyor! Türkiye Kripto Para Borsasında Sınıfta Kaldı!
PKK/YPG'ye Nefes Almak Yok! MSB Üst Üste Duyurularını Yapıyor! mask
PKK/YPG'ye Nefes Almak Yok! MSB Üst Üste Duyurularını Yapıyor!
Bayramın En Kötü Haberi! Vicdansız Baba Nehre Atmıştı, O Çocuktan Kötü Haber Geldi! mask
Bayramın En Kötü Haberi! Vicdansız Baba Nehre Atmıştı, O Çocuktan Kötü Haber Geldi!
Interpol Devrede! Ülkeye Döneceğini Söylerken Kırmızı Bültenle Aranır Oldu! mask
Interpol Devrede! Ülkeye Döneceğini Söylerken Kırmızı Bültenle Aranır Oldu!
Thodex Mağdurlarına Çağrı Geldi! "Mutlaka Suç Duyurusunda Bulunun!" mask
Thodex Mağdurlarına Çağrı Geldi! "Mutlaka Suç Duyurusunda Bulunun!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tam Kapanma İle Okullar Kapandı! Bakanlık Ek Ders Ücreti İçin Açıklama Yaptı! mask
Tam Kapanma İle Okullar Kapandı! Bakanlık Ek Ders Ücreti İçin Açıklama Yaptı!
THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı! mask
THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı!
Emeklileri Sevindiren Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi! mask
Emeklileri Sevindiren Haber Mecliste! Bayram İkramiyesi Artış Maddesi Kabul Edildi!
İçişleri Bakanlığı Duruma El Attı! Çalışma İzin Belgesi e-Devletten Alınabilecek! mask
İçişleri Bakanlığı Duruma El Attı! Çalışma İzin Belgesi e-Devletten Alınabilecek!
Müge Anlı'nın Canı Ciğer 'Öldü'! Programda Olmayınca Olaylar Öyle Sarpa Sardı Ki, Açıklama Yapmak Zorunda Kalındı! Meğer İşin Aslı... mask
Müge Anlı'nın Canı Ciğer 'Öldü'! Programda Olmayınca Olaylar Öyle Sarpa Sardı Ki, Açıklama Yapmak Zorunda Kalındı! Meğer İşin Aslı...
Pandeminin Kazananı Bankalar Oldu! Karlarına Kar Katmaya Devam Ediyorlar, İşte Garantinin 3 Aylık Net Karı! mask
Pandeminin Kazananı Bankalar Oldu! Karlarına Kar Katmaya Devam Ediyorlar, İşte Garantinin 3 Aylık Net Karı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL