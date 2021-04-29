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29 Nis 2021 - 20:16

THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı!

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özer'in henüz yakalanamış ama soruşturma kapsamında ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.