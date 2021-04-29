29 Nis 2021 - 20:16 Güncelleme: 29 Nis 2021 - 20:18
THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı!
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özer'in henüz yakalanamış ama soruşturma kapsamında ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Thodex soruşturması kapsamında göz altına alınan ve aralarında ağabey ve kız kardeşinde olduğu 6 Kişi Tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.