Tam Kapanma İle Okullar Kapandı! Bakanlık Ek Ders Ücreti İçin Açıklama Yaptı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticilerinin ek ders ücreti alacağını duyurdu. İşte detaylar...
MEB tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ile öğretmenlerin okulda bulunmamalarının öngörüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda tam kapanma sürecinde eğitim kurumu yöneticilerinin acil ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyeceği, uhdelerinde bulunan görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getireceği ve bu görevleri karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde kendileri için öngörülen ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacağı bildirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.