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- 29 Nis 2021 - 20:24 G: 29 Nis 2021 - 20:25

Tam Kapanma İle Okullar Kapandı! Bakanlık Ek Ders Ücreti İçin Açıklama Yaptı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticilerinin ek ders ücreti alacağını duyurdu. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

MEB tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ile öğretmenlerin okulda bulunmamalarının öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda tam kapanma sürecinde eğitim kurumu yöneticilerinin acil ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyeceği, uhdelerinde bulunan görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getireceği ve bu görevleri karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde kendileri için öngörülen ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacağı bildirildi.

29 Nis 2021 - 20:24 AA Ankara- Eğitim

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