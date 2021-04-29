Cumhurbaşkanı Erdoğan Kut'ül Amare'yi Unutmadı! Zafer Mesajı Yayınladı!

"Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.