Cumhurbaşkanı Erdoğan Kut'ül Amare'yi Unutmadı! Zafer Mesajı Yayınladı!
Tarihimizin Şanlı Zaferlerinden olan ve Muzaffer Komutan Halil Paşa'nın büyük bir askeri planla kazandığı Kut'ül Amare zaferini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesajla kutladı. İşte Detaylar...
"Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.