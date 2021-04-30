30 Nis 2021 - 12:09 Güncelleme: 30 Nis 2021 - 12:15
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
Bu yıl Türkiye Ramazan Bayramını Tam Kapanma ile karşılayacak. Sizde Bayramın ne zaman olacağını ve kaç gün kaldığını merak ediyorsanız haberimiz tam size göre. İşte detaylar...
Tüm Müslümanlar için merakla beklenen Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Her yıl bir kez kutlanan Ramazan Bayramının bu yıl hangi tarihlerde olacağı ise merak ediliyor. Şeker Bayramı olarak da bilinen bayram bu yıl salgın yüzünden tam kapanma tarihlerine denk geliyor.
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30 Nis 2021 - 12:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.