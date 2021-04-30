Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?

Tüm Müslümanlar için merakla beklenen Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Her yıl bir kez kutlanan Ramazan Bayramının bu yıl hangi tarihlerde olacağı ise merak ediliyor. Şeker Bayramı olarak da bilinen bayram bu yıl salgın yüzünden tam kapanma tarihlerine denk geliyor.