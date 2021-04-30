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30 Nis 2021 - 18:00

NASA'ya Uzay Yolcusu Başkan! Eski Astronot Nelson Başkan Oldu!

NASA yönetiminde değişklikler sürüyor. ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yeni başkanı oldu. İşte detaylar...