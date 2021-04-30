Dünya'nın En Değerli Bankası! Artık Türkler Yönetecek!
Dünyanın en değerli bankaları arasında yer alan ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Yönetici terfilerine iki Türk isim de girmeyi başardı. İşte detaylar...
Gökhan Özkan ve Banu Ulutunçel, JP Morgan'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinden yönetici olarak terfi alan 52 isim arasına girdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Harvard Business School mezunu olan Gökhan Özkan, 2006'dan beri JP Morgan'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Finansal Kurumlar bölümünde görev alıyordu.
Özkan, Türkiye’de son on yılda Garanti Bankası, Finansbank ve Yapı Kredi Bankası satış projelerinde ve en son olarak da Suudi Arabistan’daki NCB-Samba birleşmesinde görev almıştı.
Alınan terfiler ile Gökhan Özkan Global Yatırım Bankacılığı Departmanında, Banu Ulutunçel de Global Piyasalar departmanında yönetici konumuna geldi.
2020'de 29 milyar dolar net kar açıklayan JP Morgan, 465 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli bankaları arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.