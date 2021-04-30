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30 Nis 2021 - 19:55

Dolar Haber Beklerken Haftayı Kapattı! İşte Kapanış Değerleri!

Dolar Amerikan tahvillerinden gelecek haber ile güne yükseliş ile başlarken 30 Nisan 2021 gününü o değerden kapattı. Tam kapanmanın başladığı hafta sonuna bakın nasıl girdi. İşte dövizde ki kapanış fiyatları.