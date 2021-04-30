Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Nis 2021 - 19:55 G: 30 Nis 2021 - 19:56

Dolar Haber Beklerken Haftayı Kapattı! İşte Kapanış Değerleri!

Dolar Amerikan tahvillerinden gelecek haber ile güne yükseliş ile başlarken 30 Nisan 2021 gününü o değerden kapattı. Tam kapanmanın başladığı hafta sonuna bakın nasıl girdi. İşte dövizde ki kapanış fiyatları.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları8,22108,22208,30008,3010
Avro9,96709,968010,023010,0240
Sterlin11,448011,505011,480011,5380
İsviçre Frangı9,00209,04809,09109,1360
ANKARA
ABD Doları8,19108,27108,27008,3500
Avro9,927010,00709,983010,0630
Sterlin11,388011,598011,420011,6300

30 Nis 2021 - 19:55 AA İstanbul- Ekonomi

# DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
ABD Tahvillerini Bekleyen Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi! İşte Fiyatlar! mask
ABD Tahvillerini Bekleyen Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi! İşte Fiyatlar!
Dolar Gevşemeye Devam Ediyor! Kritik Seviyenin Altına İndi! mask
Dolar Gevşemeye Devam Ediyor! Kritik Seviyenin Altına İndi!
Dolar Düşüş Sonrası Tekrar Gerilmeye Başladı! Gözler FED Faiz Kararında! mask
Dolar Düşüş Sonrası Tekrar Gerilmeye Başladı! Gözler FED Faiz Kararında!
Dolar Beklentilerin Tersini Yapıyor! Merkez Kararı Sonrası Herkes Ters Köşe Oldu! mask
Dolar Beklentilerin Tersini Yapıyor! Merkez Kararı Sonrası Herkes Ters Köşe Oldu!
Dolar Geriliyor! Güne Sakin ve Soğuk Başladı! mask
Dolar Geriliyor! Güne Sakin ve Soğuk Başladı!
Powell Konuştu Dolar Alev Aldı! İşte Fiyatlar! mask
Powell Konuştu Dolar Alev Aldı! İşte Fiyatlar!
Dolar Uçuşa Hazırlanıyor! FED Haberi İle O Seviyeye Yükseldi! mask
Dolar Uçuşa Hazırlanıyor! FED Haberi İle O Seviyeye Yükseldi!
Dolar Sakinleşiyor! Bakın Güne Nasıl Başladı! mask
Dolar Sakinleşiyor! Bakın Güne Nasıl Başladı!
Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı! mask
Dolar'ın Alevi Yükseliyor! Yükseliş Yeniden Başladı!
Dolar Düşmeye Devam Ediyor! Dip Seviyeler Bekleniyor! mask
Dolar Düşmeye Devam Ediyor! Dip Seviyeler Bekleniyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı... mask
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı...
Tam Kapanmanın İlk Gününde Vaka Sayıları Açıklandı! mask
Tam Kapanmanın İlk Gününde Vaka Sayıları Açıklandı!
Tam Kapanmada Bayram Namazı Müjdesi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Müjdeyi Verdi! mask
Tam Kapanmada Bayram Namazı Müjdesi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Müjdeyi Verdi!
Dünya'nın En Değerli Bankası! Artık Türkler Yönetecek! mask
Dünya'nın En Değerli Bankası! Artık Türkler Yönetecek!
NASA'ya Uzay Yolcusu Başkan! Eski Astronot Nelson Başkan Oldu! mask
NASA'ya Uzay Yolcusu Başkan! Eski Astronot Nelson Başkan Oldu!
Bankacılıkta Yeni Dönem Yarın Başlıyor! Şubeye Gitmeye Gerek Kalmayacak! mask
Bankacılıkta Yeni Dönem Yarın Başlıyor! Şubeye Gitmeye Gerek Kalmayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL