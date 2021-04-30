30 Nis 2021 - 19:55 Güncelleme: 30 Nis 2021 - 19:56
Dolar Haber Beklerken Haftayı Kapattı! İşte Kapanış Değerleri!
Dolar Amerikan tahvillerinden gelecek haber ile güne yükseliş ile başlarken 30 Nisan 2021 gününü o değerden kapattı. Tam kapanmanın başladığı hafta sonuna bakın nasıl girdi. İşte dövizde ki kapanış fiyatları.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,2210
|8,2220
|8,3000
|8,3010
|Avro
|9,9670
|9,9680
|10,0230
|10,0240
|Sterlin
|11,4480
|11,5050
|11,4800
|11,5380
|İsviçre Frangı
|9,0020
|9,0480
|9,0910
|9,1360
|ANKARA
|ABD Doları
|8,1910
|8,2710
|8,2700
|8,3500
|Avro
|9,9270
|10,0070
|9,9830
|10,0630
|Sterlin
|11,3880
|11,5980
|11,4200
|11,6300
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.