FIFA İki Kulübe Acımadı! Transfer Yasakları Geldi!
FIFA Disiplin Komitesi denetimlerini sıkılaştırdı. Komite, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.
FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.
FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.