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- 30 Nis 2021 - 20:09 G: 30 Nis 2021 - 20:17

Tam Kapanma İçin TRT'den Film Şöleni! Her Akşam Bir Film, İşte Liste!

Pandemi sürecinde tam kapanma kararına destek vermek amaçlı TRT'den harika bir adım geldi. Kültür-sanat Kanalı TRT 2, Mayıs ayında her akşam farklı bir filmi ekranlara getirecek. İşte yayınlanacak filmlerin listesi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kültür-sanat kanalı TRT 2 mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir filmi, sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, mayıs ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi 21.30 "The Motorcycle Diaries" (Motosiklet Günlüğü)

2 Mayıs Pazar 21.30 "Crossing the Border "(Sınırı Geçmek)

3 Mayıs Pazartesi 21.00 "Secret Agent" (Gizli Ajan)

4 Mayıs Salı 21.00 "Taste of Cherry" (Kirazın Tadı)

5 Mayıs Çarşamba 21.00 "Never Leave Me" (Bırakma Beni)

6 Mayıs Perşembe 21.00 "Nokta"

7 Mayıs Cuma 21.30 "The Hunter" (Avcı)

8 Mayıs Cumartesi 21.30 "Sun Children" (Güneş)

9 Mayıs Pazar 21.30 "Rain Man" (Yağmur Adam)

10 Mayıs Pazartesi 21.00 "The Father" (Baba)

11 Mayıs Salı 21.00 "Aloft" (Paramparça)

12 Mayıs Çarşamba 21.00 "Misafir"

13 Mayıs Perşembe 21.00 "Red Garden (Kırmızı Bahçe)

14 Mayıs Cuma 21.15 "Empire of the Sun" (Güneş İmparatorluğu)

15 Mayıs Cumartesi 21.45 "Dunkirk"

16 Mayıs Pazar 21.30 "On the Waterfront" (Rıhtımlar Üstünde)

17 Mayıs Pazartesi 20.00 "Ben-Hur"

18 Mayıs Salı 21.00 "Champions" (Şampiyonlar)

19 Mayıs Çarşamba 20.45 "We Are Marshall" (Zafer Bizimdir)

20 Mayıs Perşembe 21.00 "Mehmet Salih"

21 Mayıs Cuma 21.30 "Loveless" (Sevgisiz)

22 Mayıs Cumartesi 21.30 "Fences" (Çitler)

23 Mayıs Pazar 21.30 "Marie Curie"

24 Mayıs Pazartesi 21.00 "Sabotage" (Sabotaj)

25 Mayıs Salı 21.00 "Ayka"

26 Mayıs Çarşamba 21.00 "Slumdog Millionaire" (Milyoner)

27 Mayıs Perşembe 21.00 "Misafir"

28 Mayıs Cuma 21.30 "Sweet and Lowdown" (Tatlı ve Kirli)

29 Mayıs Cumartesi 21.30 "Raging Bull" (Kızgın Boğa)

30 Mayıs Pazar 21.30 "The Secret In Their Eyes" (Gözlerindeki Sır)

31 Mayıs Pazartesi 21.00 "Close-Up" (Yakın Plan)

30 Nis 2021 - 20:09 AA İstanbul- Kültür - Sanat

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