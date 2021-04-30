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30 Nis 2021 - 20:09

Tam Kapanma İçin TRT'den Film Şöleni! Her Akşam Bir Film, İşte Liste!

Pandemi sürecinde tam kapanma kararına destek vermek amaçlı TRT'den harika bir adım geldi. Kültür-sanat Kanalı TRT 2, Mayıs ayında her akşam farklı bir filmi ekranlara getirecek. İşte yayınlanacak filmlerin listesi.