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30 Nis 2021 - 20:27

Formula 1 Türkiye'ye Adım Adım! Sırada Portekiz GP!

Formula 1'de Türkiye'nin tekrar takvime dahil olması ile birlikte heyecan artmaya başladı. Sırada ki yarış olan Portekiz GP için sıralamalar yarın başlıyor. İşte detaylar...