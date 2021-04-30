Formula 1 Türkiye'ye Adım Adım! Sırada Portekiz GP!
Formula 1'de Türkiye'nin tekrar takvime dahil olması ile birlikte heyecan artmaya başladı. Sırada ki yarış olan Portekiz GP için sıralamalar yarın başlıyor. İşte detaylar...
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.
Sezonun 3. ayağı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek.
66 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Portekiz Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.