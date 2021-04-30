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- 30 Nis 2021 - 20:27 G: 30 Nis 2021 - 20:28

Formula 1 Türkiye'ye Adım Adım! Sırada Portekiz GP!

Formula 1'de Türkiye'nin tekrar takvime dahil olması ile birlikte heyecan artmaya başladı. Sırada ki yarış olan Portekiz GP için sıralamalar yarın başlıyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'de yapılacak sezonun 3. yarışıyla sürecek.

Sezonun 3. ayağı, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek.

66 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Portekiz Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton ve Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

30 Nis 2021 - 20:27 AA Ankara- Dünya

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