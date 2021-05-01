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- 01 May 2021 - 02:39 G: 01 May 2021 - 02:40

İrem Derici'den 'elalem'e' mesaj

Şarkıcı İrem Derici, Jennifer Lopez’in 20 yıl önce (2001) çıkan 'Love Don’t Cost a Thing' şarkısının koreografisini 'Dünya Dans Günü’ne özel olarak yeniden canlandırdı.

Bir süredir Dans Fabrika’nın kurucusu Ömer Yeşilbaş’tan dans dersleri alan İrem Derici’ye video da 6 erkek dansçı eşlik etti. Amerikalı koreograf Darrin Dewitt Henson’e ait olan hip-hop dans koreografisini İrem Derici’nin yakın dostu Murat Joker çekti.

Pandemi biter bitmez şovlarını sahnesine taşımak istediğini söyleyen İrem Derici, “Dünya starlarından eksiğimiz yok; fazlamız var ama çok tembeliz. Ben bu düzeni bozmaya yeminliyim. Bu virüsten kurtulup, konserler başladığında elalem sahne şovunu görecekler' dedi. 

01 May 2021 - 02:39 İstanbul- Magazin

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