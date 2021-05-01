Bir Yolcusu Pozitif Çıktı! Devasa Gemi Limana Geri Döndü!
Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan yola çıkan bir yolcu gemisi, bir yolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunun ortaya çıkması üzerine, limana geri döndü. Yolcunun karantina alınıp seyahatine devam etme kararı alınabilecekken büyük bir sorumlulukla seyahati iptal etti. İşte detaylar...
Kyodo ajansının haberine göre, 29 Nisan'da Yokohama Limanı'ndan ayrılan ¨Asuka II¨ adlı yolcu gemisinde, 60 yaşındaki bir yolcunun Kovid-19 olduğu tespit edildi.
Yolcu, kamarasında karantinaya alınırken diğer yolcuların da kamaralarından çıkmamaları istendi.
İçinde 302 yolcu ve 425 kişilik mürettebat bulunan gemi, limana geri döndü.
Kovid-19 olan yolcunun, diğer yolcularla yakın temasa girmediği belirtildi.
Geminin işleticisi NYK Cruises, tüm yolcuların gemiye binmeden bir hafta önce negatif testlerini ibraz ettiğini açıkladı.
Sefer esnasında yapılan testlerde ise kişinin Kovid-19 olduğunun saptandığını belirten firma, olay sonrası geminin yeniden limana döndüğünü açıkladı.
¨Asuka II¨ gemisinin kuzeydeki Aomori ve Hokkaido bölgelerini düzenleyeceği sefer sonrası 5 Mayıs'ta yeniden Yokohama'ya dönmesi planlanmıştı.
01 May 2021 - 09:47 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.