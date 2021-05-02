Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı?

Tam kapanma dönemine geçilmesi ile birlikte 17 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması da hayata geçirildi. Artan koronavirüs vakalarının önlenmesi ve aynı zamanda hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında muaf tutulanlar hariç pek çok kişi sokağa çıkamıyor. Bu dönemde ise ünlü hizmet uygulaması Getir’in bu dönemde çalışıp çalışmadığı ise merak ediliyor.