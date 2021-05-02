Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı?
Tam Kapanma yasaklarının başlaması ile evlerinden çıkamayan vatandaşlar market ve gıda alışverişleri için farklı programları kullanmaya başladı. Bunlardan birisi olan Getir uygulamasını da merak eden vatandaşlar tam kapanmada uygulamanın çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
Tam kapanma dönemine geçilmesi ile birlikte 17 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması da hayata geçirildi. Artan koronavirüs vakalarının önlenmesi ve aynı zamanda hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında muaf tutulanlar hariç pek çok kişi sokağa çıkamıyor. Bu dönemde ise ünlü hizmet uygulaması Getir’in bu dönemde çalışıp çalışmadığı ise merak ediliyor.
02 May 2021 - 00:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.