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- 02 May 2021 - 00:01 G: 02 May 2021 - 04:36

Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Ankara'da Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?

Tam Kapanmada ev içinde sorun yaşayan vatandaşlar teknik servislerin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sizde Teknik Servis ihtiyacınız varsa ve açık olup olmadığını merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
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29 Nisan’da başlamış olan ve 17 Mayıs sabahına kadar devam edecek olan tam kapanma süresince pek çok işletme faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş durumda bulunuyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kapalı olan işletmelerin neler olduğu ise merak ediliyor. Özellikle yetkili servislerin bu dönemde çalışıp çalışmadığı eşya sahipleri tarafından araştırılıyor.

02 May 2021 - 00:01 - Yaşam

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