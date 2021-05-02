Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Ankara'da Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Tam Kapanmada ev içinde sorun yaşayan vatandaşlar teknik servislerin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sizde Teknik Servis ihtiyacınız varsa ve açık olup olmadığını merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
29 Nisan’da başlamış olan ve 17 Mayıs sabahına kadar devam edecek olan tam kapanma süresince pek çok işletme faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş durumda bulunuyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kapalı olan işletmelerin neler olduğu ise merak ediliyor. Özellikle yetkili servislerin bu dönemde çalışıp çalışmadığı eşya sahipleri tarafından araştırılıyor.
02 May 2021 - 00:01 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.