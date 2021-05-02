Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Ankara'da Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?

29 Nisan’da başlamış olan ve 17 Mayıs sabahına kadar devam edecek olan tam kapanma süresince pek çok işletme faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş durumda bulunuyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kapalı olan işletmelerin neler olduğu ise merak ediliyor. Özellikle yetkili servislerin bu dönemde çalışıp çalışmadığı eşya sahipleri tarafından araştırılıyor.