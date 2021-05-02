Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 May 2021 - 00:02 G: 02 May 2021 - 04:35

Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Ankara'da Marketler Saat Kaça Kadar Açık?

Tam Kapanmada ev içinde gıda ve market ihtiyacı yaşayan vatandaşlar BİM, A101, Şok Marketlerin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sizde gıda ve market ihtiyacınız varsa ve açık olup olmadığını merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için yeni hayata geçirilen önlemler kapsamında tam kapanma dönemi başladı. Buna göre tam kapanma dönemimde pek çok işyeri de faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldı. Özellikle yoğun müşteri profili ile marketler arasında öne çıkan BİM, A101 ve Şok marketlerin bu dönemde açık olup olmadığı ise merak ediliyor.

02 May 2021 - 00:02 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı? mask
Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayrama Kaç Gün Kaldı?
Faturalar Ertelendi mi? Ankara'da Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Faturalar Ertelendi mi? Ankara'da Doğalgaz Elektrik Su Fatura Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı? mask
Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı?
Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Ankara'da Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Ankara'da Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi? mask
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim! mask
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim!
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!" mask
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!"
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!" mask
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!"
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!" mask
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada Petshoplar Açık Mı? Ankara'da Petshoplar Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Ankara'da Marketler Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Ankara'da Marketler Saat Kaça Kadar Açık?
Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı? mask
Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı?
Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Ankara'da Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Ankara'da Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi? mask
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL