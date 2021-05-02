Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Ankara'da Marketler Saat Kaça Kadar Açık?
Tam Kapanmada ev içinde gıda ve market ihtiyacı yaşayan vatandaşlar BİM, A101, Şok Marketlerin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Sizde gıda ve market ihtiyacınız varsa ve açık olup olmadığını merak ediyorsanız haberimizde göz atmalısınız. İşte detaylar...
Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için yeni hayata geçirilen önlemler kapsamında tam kapanma dönemi başladı. Buna göre tam kapanma dönemimde pek çok işyeri de faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldı. Özellikle yoğun müşteri profili ile marketler arasında öne çıkan BİM, A101 ve Şok marketlerin bu dönemde açık olup olmadığı ise merak ediliyor.
02 May 2021 - 00:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.