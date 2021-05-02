Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Ankara'da Marketler Saat Kaça Kadar Açık?

Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için yeni hayata geçirilen önlemler kapsamında tam kapanma dönemi başladı. Buna göre tam kapanma dönemimde pek çok işyeri de faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldı. Özellikle yoğun müşteri profili ile marketler arasında öne çıkan BİM, A101 ve Şok marketlerin bu dönemde açık olup olmadığı ise merak ediliyor.