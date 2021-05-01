Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?

Tam kapanma dönemi 29 Nisan itibariyle tüm Türkiye genelinde başladı. Artan koronavirüs vakaları yüzünden alınan tam kapanma kararında yasaktan muaf tutulanlar dışında herkes sokağa çıkamayacak. Bu kapsamda da çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılıyor. Başkent Ankara sakinleri de metro ve Ankaray çalışma saatlerinin değişip değişmediklerini merak ediyorlar.