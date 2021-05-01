01 May 2021 - 23:48 Güncelleme: 01 May 2021 - 23:57
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?
Tam Kapanma ile birlikte Ankara'da toplu taşıma bir çok değişiklik yapıldı. Eğer sizde kısıtlamadan muaf ve toplu taşıma kullanıyorsanız haberimizde mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar...
Tam kapanma dönemi 29 Nisan itibariyle tüm Türkiye genelinde başladı. Artan koronavirüs vakaları yüzünden alınan tam kapanma kararında yasaktan muaf tutulanlar dışında herkes sokağa çıkamayacak. Bu kapsamda da çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılıyor. Başkent Ankara sakinleri de metro ve Ankaray çalışma saatlerinin değişip değişmediklerini merak ediyorlar.
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01 May 2021 - 23:48 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.