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- 01 May 2021 - 23:48 G: 01 May 2021 - 23:57

Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?

Tam Kapanma ile birlikte Ankara'da toplu taşıma bir çok değişiklik yapıldı. Eğer sizde kısıtlamadan muaf ve toplu taşıma kullanıyorsanız haberimizde mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tam kapanma dönemi 29 Nisan itibariyle tüm Türkiye genelinde başladı. Artan koronavirüs vakaları yüzünden alınan tam kapanma kararında yasaktan muaf tutulanlar dışında herkes sokağa çıkamayacak. Bu kapsamda da çeşitli alanlarda düzenlemeler yapılıyor. Başkent Ankara sakinleri de metro ve Ankaray çalışma saatlerinin değişip değişmediklerini merak ediyorlar.

01 May 2021 - 23:48 - Gündem

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