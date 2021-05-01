Turkcell Büyümeye Devam Ediyor! 705 Bin Yeni Müşteri Kazandılar!

Turkcell, bu yılın ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımına imza atarken, her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 70’ine ise sadece ilk 3 ayda ulaşmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2021 yılının ilk çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladı. Sürdürülebilir büyümesini 2021’e de taşıyan Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu.

Turkcell’in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in ilk çeyreğinde de müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek performansına imza attı. Ayrıca Turkcell’in 15 Nisan’da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla dağıtılabilir dönem karının yüzde 61’ine karşılık gelen 2,6 milyar TL tutarındaki temettünün üç eşit taksitte dağıtılması da onaylandı.

Turkcell’in dijital servis tekil gelirleri, büyüyen müşteri bazı sayesinde yıldan yıla yüzde 28 artarak 367 milyon TL’ye yükseldi. İletişim ve yaşam platformu BiP’in artan bilinirliği bu çeyrekte 32 milyon yeni indirme getirdi.

İndirme sayısı 77 milyona ulaşan BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan BiP, yaklaşık 3'te 1'i diğer ülkelerde olmak üzere 40 milyon 3 ay aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Sürdürülebilirlik alanında yeni hedefler

Turkcell’in kurumsal müşterileri için erişimden siber güvenliğe, bulut teknolojilerinden veri merkezlerine, yönetilen hizmetlerden nesnelerin internetine kadar geniş yelpazede yeni nesil teknolojileri sunduğu Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 27 artarak 452 milyon TL oldu. Şirket, birinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar 1.589 adet projeyi hayata geçirdi. 2021’in birinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri (backlog) ise 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

Gelecek dönemde kurumsal müşterilerine yönelik dijital servislerini çeşitlendirecek olan Turkcell Dijital İş Servisleri, B2B iş modeliyle yeni dijital servisleri kurumların kullanımına sunacak. Turkcell, ayrıca BiP Meet, fizy business ve lifebox business ile de inovatif çözümler sunmaya devam edecek.

Turkcell, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma hedefi ve çevreye duyarlı, teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye dayalı iş modeli çerçevesinde yenilenebilir kaynak kullanımına da öncelik verdi. Bununla birlikte Turkcell dünya çapında mobil operatörleri bir araya getiren GSMA’in düzenlediği Mobile Net Zero etkinliğinde de 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını taahhüt etti.

"Turkcell olarak odağımızda hep müşterilerimiz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak "Önce Müşterim" odağıyla bu yılın ilk çeyreğinde salgının zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergilediklerini belirterek, "Turkcell olarak odağımızda hep müşterilerimiz var. 2021’in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. 2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70’inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk. Ortaya çıkan bu güçlü performansımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize olan güveni ve teveccühü oldu.” ifadelerini kullandı.

BiP’e olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

“Son dönemde artan kişisel verilerin kullanımına ilişkin hassasiyetle birlikte verinin bir ülke için ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen şeffaf gizlilik politikası, güvenli teknolojisi, rekabette öne çıkan üstün özellikleriyle BiP yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Böylece halkımız kendilerine uygulanmaya çalışılan dijital dayatmalara ve ayrımcılığa BiP kullanarak en güzel yanıtı verdi. Bu süreçte bizi sevindiren bir diğer gelişme ise BiP’in sadece ülkemizde değil yurt dışında da yoğun bir şekilde ilgi görmesi oldu.”

Temassız ödeme platformu Paycell’de büyüme hızlanıyor

Erkan, Türkiye’nin ödeme alışkanlıklarının hızla dijitalleştiğine dikkati çekerek, Turkcell’in tech-fin alanındaki yenilikçi ödeme platformu Paycell’in performansına ilişkin, “Dijital ödeme platformumuz Paycell’deki 3 ay aktif kullanıcı sayımız 5,3 milyona ulaştı ve mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin 2 katına ulaşarak 351 milyon TL oldu. Aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 53 büyüdü ve grup dışı gelir artışı yüzde 81 oldu. Önümüzdeki dönemde Android POS hizmetimizin yaygınlaşmasını, üye işyeri sayımızın artmasını ve yeni servislerimizle birlikte daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.