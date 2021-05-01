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01 May 2021 - 14:41

Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!"

NASA'nın ülkemizde bulunan Van Gölünü fotoğraflaması sonrası yarışmada birinci olması ile gündeme düşerken. Milli Savunma Bakanlığı'da bir fotoğraf paylaştı. Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı. İşte o poz.