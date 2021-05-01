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- 01 May 2021 - 16:10 G: 01 May 2021 - 16:11

Ukrayna'dan Savaşın Eşiğinde Aşı Hamlesi! Biontech İle 10 Milyon Doz İçin Anlaştılar!

Türkiye'de yaşanan biontech aşı sıkıntısının tartışmaları sürerken Ukrayna'dan Aşı ile ilgili çok önemli bir haber geldi. Ukrayna Pfizer ile 10 Milyon doz aşı için anlaştı. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon doz daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün Pfizer'le 10 milyon dozluk aşı için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar Pfizer'den toplam 20 milyon doz aşı temin edileceği kaydedildi.

Anlaşmaya göre 500 bin doz aşı bu ay ve gelecek ay, 4,5 milyon doz aşı 2021'in 3. çeyreğinde, kalan 15 milyon doz aşı ise yılın 4. çeyreğinde temin edilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 4 Nisan'da Pfizer ile 10 milyon dozluk Kovid-19 aşısı için anlaştıklarını duyurmuştu.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, aşılananların sayısı 752 bin 295 kişiye ulaştı.

01 May 2021 - 16:10 AA - Sağlık

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