Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 May 2021 - 16:15 G: 01 May 2021 - 16:16

Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim!

Tam Kapanma ile birlikte çalışma izni/görev belgelerinde sahtecilik olayları hemen başladı. İçişleri Bakanlığı, el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimlerince fotoğrafının çekilerek sisteme yüklendiğini, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı ya da yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi de seyahat izin belgesi aldı.

01 May 2021 - 16:15 AA Ankara- Gündem

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Afganistan Terk Ediliyor! NATO ve ABD Harekete Geçti! mask
Afganistan Terk Ediliyor! NATO ve ABD Harekete Geçti!
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu! mask
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu!
Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar! mask
Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar!
THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı! mask
THODEX Soruşturmasında İlk Tutuklamalar Geldi! Ağabey ve Kız Kardeş'de Tutuklandı!
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi! mask
Thodex İtirazı İşe Yaradı! 16 Kişi Mahkemeye Sevk Edildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu... mask
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Merak Edilenleri Cevapladı! Thodex Pozu, Gri Pasaport ve Daha Bir Çok Konu...
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek! mask
Akaryakıt Kaçakçılığı Teklifi Mecliste! Kalite Artacak, Kaçak Önlenecek!
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi! mask
Thodex Soruşturmasında Serbest Bırakılmalara İtiraz! Savcılık Tutukluluğun Devamını İstedi!
Thodex Soruşturması Büyüyor! Gözaltılar Artmaya Başladı, İşte Detaylar! mask
Thodex Soruşturması Büyüyor! Gözaltılar Artmaya Başladı, İşte Detaylar!
Vebitcoin Soruşturması Büyüyor! Türkiye Kripto Para Borsasında Sınıfta Kaldı! mask
Vebitcoin Soruşturması Büyüyor! Türkiye Kripto Para Borsasında Sınıfta Kaldı!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!" mask
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!"
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!" mask
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!"
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!" mask
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!"
Türk Eğitim-Sen'den Çalıştay! Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi Hedeflendi! mask
Türk Eğitim-Sen'den Çalıştay! Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi Hedeflendi!
Hak-İş Taksim'de! Sağlık Çalışanlarını Unutmadılar! mask
Hak-İş Taksim'de! Sağlık Çalışanlarını Unutmadılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ı Twitter'dan Kutladı! İşte O Mesaj! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ı Twitter'dan Kutladı! İşte O Mesaj!
Oruçluyken Cinsellik Düşünmek Orucu Bozar mı? Diyanet İşleri Konuyu Açıkladı! mask
Oruçluyken Cinsellik Düşünmek Orucu Bozar mı? Diyanet İşleri Konuyu Açıkladı!
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu! mask
Bakan Soylu İzin Belgesi Verilerini Açıkladı! Tam Kapanma Yoğunluğunun Sebebi Belli Oldu!
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi? mask
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi mask
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ukrayna'dan Savaşın Eşiğinde Aşı Hamlesi! Biontech İle 10 Milyon Doz İçin Anlaştılar! mask
Ukrayna'dan Savaşın Eşiğinde Aşı Hamlesi! Biontech İle 10 Milyon Doz İçin Anlaştılar!
Defne Samyeli'nin Kızına Hem Etki Hem Tepki! Düğmesini Açıp Video Paylaşınca Takipçileri İkiye Ayrıldı! Sosyal Medya Karıştı! mask
Defne Samyeli'nin Kızına Hem Etki Hem Tepki! Düğmesini Açıp Video Paylaşınca Takipçileri İkiye Ayrıldı! Sosyal Medya Karıştı!
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!" mask
Milli Savunma Bakanlığı Göktürk'ten Görüntü Paylaştı! "Uydumuzun Gözünden Vangölü!"
Çukur Dizisinde Yamaç Köşeye Sıkıştı! Bu Hafta Vartolu Ölümü Tadacak! Ortalık Fena Karışacak! Kulkan Bile İşin İçinde... mask
Çukur Dizisinde Yamaç Köşeye Sıkıştı! Bu Hafta Vartolu Ölümü Tadacak! Ortalık Fena Karışacak! Kulkan Bile İşin İçinde...
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!" mask
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sahte Belge Skandalı İle Çalkalanıyor! Açıklama Geldi, "MYK'nın Bu İşle Alakası Yok!"
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!" mask
Dizi Dünyasının Yeni Kanalı TRT! Genel Müdür Eren: "Yarışa Dahil Olduk!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL