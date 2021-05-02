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- 02 May 2021 - 11:29 G: 02 May 2021 - 11:30

Keçiören’deki hastanelere tam kapanmada tam temizlik

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pandemi ile mücadele kapsamında sahada görevli 700 personeliyle ilçedeki hastane ve sağlık birimlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütmeye devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde bulunan hastane ve tüm sağlık kuruluşlarına dezenfeksiyon ve temizlik konusunda destek sağlamaya devam ediyoruz. Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de buralarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz.” dedi.

HASTANE KAMPÜSLERİ YIKANDI

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pandemi ile mücadele kapsamında sahada görevli 700 personeliyle ilçedeki hastane ve sağlık birimlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma, Keçiören Meslek Hastalıkları, Atatürk Göğüs Hastalıkları, Keçiören Eğitim ve Araştırma hastanelerinin kampüsleri, acil ve poliklinik girişleri köpüklü suyla yıkandı. Bu çalışmaların ardından ekipler hastane içinde ve toplu olarak kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

“KURUMLARIMIZA DEZENFEKSİYON HİZMETİ VERİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tam kapanma sürecinde temizlik ve dezenfeksiyon ekibinin sahada olduğunu, ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarda dezenfeksiyon işlemlerinin eksiksiz olarak yapıldığını söyleyerek şunları aktardı:
“Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve doğal alanlarımızı temizliyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıp, salgın sürecinin üstesinden gelmek için mesai mefhumu tanımaksızın çalışıyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye devam ediyoruz.”

02 May 2021 - 11:29 - Belediyeler

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