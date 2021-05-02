Çankaya belediyesinden Youtube hizmeti

Çankaya Belediyesi, içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde vatandaşlara youtube kanalı ile ulaşıyor. Vatandaşlar belediyenin hobi kursları ile spor derslerini evlerinde takip etme imkanı buluyor.

Çankaya Belediyesi, youtube kanalıyla da hizmet ve eğitimlerine devam ediyor. Kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkamadıkları günlerde etkinlikler ve eğitimler youtube kanalıyla halka ulaştırılıyor.

Covid-19 pandemisi ile her alanda mücadele çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinin spor ve hobi kursları ile sanatsal etkinlikleri YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor. Yaklaşık bir senedir pandemi nedeniyle çoğunlukla evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşları düşünerek hazırlanan videolar ilgi çekiyor. Tiyatro gösterilerinden spor programlarına, müzikten Çankaya Evlerinde verilen eğitimlere kadar birçok video Çankayalılara keyifli vakit geçirtmenin yanı sıra öğrenme imkanı da sağlıyor.