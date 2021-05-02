Deniz dünyası yeni dekoruyla çok yakında hizmette olacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiyenin en büyük akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyasının yenilendiğini ve buraya bir de dokunma havuzu yapıldığını belirtti.

Altınok "Deniz Dünyamızı yeniliyor yeni su canlıları için hazırlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın buradaki balıkları besleyebileceği bir de Dokunma Havuzu yapıyoruz. Çalışmaları yerinde inceledik. Deniz Dünyamız yeni canlıları ve yeni dekoruyla çok yakında çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetinde olacak" dedi.

BALIKLARI VATANDAŞ BESLEYECEK

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekipleri Şefkat Mahallesinde bulunan Deniz Dünyasındaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gösterilmesi beklenen dokunma havuzunun yapımına ise devam ediliyor. Dokunma havuzunun yapımı tamamlandığında vatandaşlar deniz ve okyanus canlılarını besleme imkânı bulacaklar.

MESAFE KALKIYOR

Deniz ve okyanus canlıları ile ziyaretçiler arasındaki mesafeyi kaldırarak Deniz Dünyasını daha keyifli hale getireceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise şu bilgileri aktardı: "Deniz Dünyamız ile okyanusları ve denizleri Başkente taşıdık. 2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan tesisimizde birçok akvaryum bulunuyor. Buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları pirhana ahtapot müren mığra ve bitki türleri ile Marmara Ege ve Karadenizde yaşayan su canlıları yer alıyor. Aynı zamanda birçok okyanusta yaşayan canlılarımızı da burada ziyaretçilerimize sunuyoruz. Şimdi de yeni bir dokunma havuzu yaparak vatandaşlarımızın buradaki canlılarımızla iç içe olmalarını sağlayacağız."